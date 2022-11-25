Через постійні обстріли російських агресорів з лікувальних закладів Херсона евакуюють пацієнтів. Про це на своєму офіційному Telegram-каналі повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
– Дітей, які проходили лікування в Херсонській обласній клінічній лікарні, перевезли до Миколаєва. Там вони й надалі отримуватимуть усю необхідну медичну допомогу, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що пацієнтів Херсонської обласної установи з надання психіатричної допомоги також евакуйовано з міста. 100 осіб будуть лікуватися в Одесі, поки в Херсоні будуть повторюватися ворожі удари.
Ярослав Янушевич нагадав, що всі жителі області, які бажають евакуюватися в більш безпечні регіони України, можуть звертатися в Херсонську ОВА.
Джерело: Ярослав Янушевич
Фото: Ярослав Янушевич