Через постійні обстріли російських агресорів з лікувальних закладів Херсона евакуюють пацієнтів. Про це на своєму офіційному Telegram-каналі повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

– Дітей, які проходили лікування в Херсонській обласній клінічній лікарні, перевезли до Миколаєва. Там вони й надалі отримуватимуть усю необхідну медичну допомогу, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пацієнтів Херсонської обласної установи з надання психіатричної допомоги також евакуйовано з міста. 100 осіб будуть лікуватися в Одесі, поки в Херсоні будуть повторюватися ворожі удари.

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Ярослав Янушевич нагадав, що всі жителі області, які бажають евакуюватися в більш безпечні регіони України, можуть звертатися в Херсонську ОВА.

Джерело: Ярослав Янушевич

Фото: Ярослав Янушевич