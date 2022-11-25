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Город под обстрелами: из больниц Херсона эвакуируют пациентов

25 ноября 2022, 16:48
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
херсон

Из-за постоянных обстрелов российских агрессоров из лечебных учреждений Херсона эвакуируют пациентов. Об этом на своей официальном Telegram-канале сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

— Детей, проходивших лечение в Херсонской областной клинической больнице, перевезли в Николаев. Там они и в дальнейшем будут получать всю необходимую медицинскую помощь, — говорится в сообщении.

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Отмечается, что пациенты Херсонского областного учреждения по оказанию психиатрической помощи также эвакуированы из города. 100 человек будут лечиться в Одессе, пока в Херсоне будут повторяться вражеские удары.

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Ярослав Янушевич напомнил, что все жители области, желающие эвакуироваться в более безопасные регионы Украины, могут обращаться в Херсонскую ОВА.

Источник: Ярослав Янушевич

Фото: Ярослав Янушевич

Теги
Евакуація Лікарні Ракетные удары России Херсонщина
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