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В прошлом году сделали капитальный ремонт: враг ударил ракетами по больнице в Купянске

25 ноября 2022, 15:02
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
В прошлом году сделали капитальный ремонт: враг ударил ракетами по больнице в Купянске

Сегодня, 25 ноября, российский агрессор снова нанес атаковал мирное украинское лечебное учреждение. На это раз вражеские ракеты С-300 ударили по местной больнице Купянска Харьковской области и детской площадке.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

— Попали в местную больницу и детскую площадку. К счастью, без жертв. Дети играть еще не вышли, а больница из-за угроз перестала работать как стационар, — говорится в сообщении.

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Отмечается, что в прошлом году в этой больнице сделали капитальный ремонт. Здесь были неврологическое, хирургическое, кардиологическое, травматологическое, гинекологическое, диагностическое отделения и экстренная медпомощь. Больница обслуживала город и район – 120 тыс. человек.

Главное — без жертв. Бетон и оборудование восстановим, это лишь вопрос времени, причем несравненно меньшего, чем время, которое понадобится поколениям нелюдей, чтобы смыть с себя этот позор, резюмирует случившееся Минздрав.

Фото: Минздрав

Источник
Минздрав
Теги
Війна в Україні Лікарні Ракетные удары России Харьковская область
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