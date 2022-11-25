Сьогодні, 25 листопада, російський агресор знову завдав атакував мирний український лікувальний заклад. Цього разу ворожі ракети С-300 вдарили по місцевій лікарні Куп’янська Харківської області та дитячому майданчику.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

– Влучили у місцеву лікарню та дитячий майданчик. На щастя, без жертв. Діти грати ще не вийшли, а лікарня через погрози перестала працювати як стаціонар, – йдеться в повідомленні.

Зараз дивляться

Зазначається, що минулого року в цій лікарні зробили капітальний ремонт. Тут були неврологічне, хірургічне, кардіологічне, травматологічне, гінекологічне, діагностичне відділення та екстрена медична допомога. Лікарня обслуговувала місто і район – 120 тис.осіб.

Головне- без жертв. Бетон і обладнання відновимо, це лише питання часу, причому незрівнянно меншого, ніж час, який знадобиться поколінням нелюдей, щоб змити з себе цю ганьбу, резюмує те, що трапилося МОЗ.

Фото: МОЗ