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Минулого року зробили капітальний ремонт: ворог вдарив ракетами по лікарні в Куп’янську

25 Листопада 2022, 15:02
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
Минулого року зробили капітальний ремонт: ворог вдарив ракетами по лікарні в Куп’янську

Сьогодні, 25 листопада, російський агресор знову завдав атакував мирний український лікувальний заклад. Цього разу ворожі ракети С-300 вдарили по місцевій лікарні Куп’янська Харківської області та дитячому майданчику.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Влучили у місцеву лікарню та дитячий майданчик. На щастя, без жертв. Діти грати ще не вийшли, а лікарня через погрози перестала працювати як стаціонар, – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що минулого року в цій лікарні зробили капітальний ремонт. Тут були неврологічне, хірургічне, кардіологічне, травматологічне, гінекологічне, діагностичне відділення та екстрена медична допомога. Лікарня обслуговувала місто і район – 120 тис.осіб.

Головне- без жертв. Бетон і обладнання відновимо, це лише питання часу, причому незрівнянно меншого, ніж час, який знадобиться поколінням нелюдей, щоб змити з себе цю ганьбу, резюмує те, що трапилося МОЗ.

Фото: МОЗ

Джерело
МОЗ
Теги
Війна в Україні Лікарні Ракетні удари Росії Харківська область
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