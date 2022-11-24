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Коли не можна зволікати ані хвилини: як працювали медики лікарні Дніпра під час відключень світла

24 Листопада 2022, 13:21
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
медики

Керівник Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко на своїй сторінці в Facebook розповів, як працювали медики клініки під час тотального відключення електропостачання після ракетних атак РФ.

– Під час відключення світла десятки вкрай важких пацієнтів були на операційних столах у Мечникова. Анестезіологи та хірурги наділи налобні ліхтарики, рятуючи кожного, – пише Сергій Риженко.

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І цитує свого колегу Ярослава Мишка, за словами якого подібне сталося вперше за 35 років його хірургічної практики.

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За словами Сергія Риженка, Ярослав Мишко і Ксенія Денисова провели унікальну операцію в умовах повної відсутності світла 23-річному Руслану, за життя якого тепер можна бути спокійними.

Фото: Сергій Риженко

Теги
відключення світла лікарня імені Мечникова Операція
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