Керівник Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко на своїй сторінці в Facebook розповів, як працювали медики клініки під час тотального відключення електропостачання після ракетних атак РФ.

– Під час відключення світла десятки вкрай важких пацієнтів були на операційних столах у Мечникова. Анестезіологи та хірурги наділи налобні ліхтарики, рятуючи кожного, – пише Сергій Риженко.

І цитує свого колегу Ярослава Мишка, за словами якого подібне сталося вперше за 35 років його хірургічної практики.

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За словами Сергія Риженка, Ярослав Мишко і Ксенія Денисова провели унікальну операцію в умовах повної відсутності світла 23-річному Руслану, за життя якого тепер можна бути спокійними.

Фото: Сергій Риженко