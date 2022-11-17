Медики Дніпровської лікарні швидкої допомоги до кінця боролися за життя важкопораненого в бою 40-річного Миколи (ім’я змінено) і вистояли в цьому жорсткому протистоянні зі смертю.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомили співробітники Департаменту охорони здоров’я Дніпровської міської ради.

– Осколки снаряда прошили тіло в найнебезпечніших місцях. З ран без зупинки текла кров, а страшний біль палив зсередини, – написали вони.

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Повідомляється, що в лікарню швидкої допомоги чоловіка привезли у важкому стані. Поранення були несумісні з життям: велика рана в животі, пошкоджена велика вена, уламками розірвана нирка і частина грудної клітка.

– Навіть зараз лікарі дивуються, як цьому герою вдалося вижити. Він міг загинути в одну хвилину. Але невидима сила дала шанс на порятунок, – пишуть співробітники Департаменту.

За їхніми словами, часу на допомогу було мало, досвідчені лікарі боролися за життя свого пацієнта щосили. І таки перемогли.

Зазначається, що судинні хірурги врятували нирку, дістали осколки, загоїли всі рани. Після тривалої реабілітації стан героя вже покращився.

У ворогів не залишилося жодного шансу на перемогу, адже наших захисників бережуть лікарі – справжні янголи-охоронці, впевнені автори публікації.

Джерело: Департамент охорони здоров’я Дніпровської міськради