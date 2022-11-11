Фахівці Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова борються за життя працівника пошти, якому осколками ворожого боєприпасу вирвало стегно. Хлопець майже стік кров’ю, його стан критичний.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив керівник клініки Сергій Риженко.
– Вибух на складі Нової пошти 9 листопада ще раз показав усі жахи війни.
Андрій і Денис – рідні брати. Обидва працювали в ту трагічну ніч, коли стався вибух, – пише Риженко.
За його словами, бригади швидкої допомоги оперативно доставили постраждалих до лікарні Мечникова. Андрія взяли одразу в операційну.
– Стан критичний. Осколками відірвало праве стегно. Майже стік кров’ю. У реанімації політравми Мечникова йде боротьба за його життя. Здають кров працівники Нової пошти, – повідомляє Сергій Риженко.
Він зазначає, що завідувач політравми Анатолій Галущак отримав серцевий напад, поки надавав допомогу. Сьогодні він лікується поруч з пораненим Андрієм.
За словами Сергія Риженка, поранення Дениса менш складні, він – у травматології.
– Мама прийшла в реанімацію, побачила сина на апаратах без ноги, обіймала, втрачала свідомість, – повідомляє подробиці Сергій Риженко.
У постскриптумі він повідомив, що стан братів стабілізувався. Обидва одужують.
Джерело: Сергій Риженко