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Осколками вирвало стегно, майже стік кров’ю: медики Дніпра врятували життя працівника пошти

11 Листопада 2022, 13:06
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
мечникова

Фахівці Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова борються за життя працівника пошти, якому осколками ворожого боєприпасу вирвало стегно. Хлопець майже стік кров’ю, його стан критичний.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив керівник клініки Сергій Риженко.

– Вибух на складі Нової пошти 9 листопада ще раз показав усі жахи війни.
Андрій і Денис – рідні брати. Обидва працювали в ту трагічну ніч, коли стався вибух, – пише Риженко.

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За його словами, бригади швидкої допомоги оперативно доставили постраждалих до лікарні Мечникова. Андрія взяли одразу в операційну.

– Стан критичний. Осколками відірвало праве стегно. Майже стік кров’ю. У реанімації політравми Мечникова йде боротьба за його життя. Здають кров працівники Нової пошти, – повідомляє Сергій Риженко.

Він зазначає, що завідувач політравми Анатолій Галущак отримав серцевий напад, поки надавав допомогу. Сьогодні він лікується поруч з пораненим Андрієм.

За словами Сергія Риженка, поранення Дениса менш складні, він – у травматології.

– Мама прийшла в реанімацію, побачила сина на апаратах без ноги, обіймала, втрачала свідомість, – повідомляє подробиці Сергій Риженко.

У постскриптумі він повідомив, що стан братів стабілізувався. Обидва одужують.

Джерело: Сергій Риженко

Теги
Війна в Україні Лікарня ім. Мечникова лікування Медики
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