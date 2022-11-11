Специалисты Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова борются за жизнь работника почты, которому осколками вражеского боеприпаса вырвало бедро. Парень почти истек кровью, его состояние критическое.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель клиники Сергей Рыженко.

— Взрыв на складе Новой почты 9 ноября еще раз показал все ужасы войны.

Андрей и Денис — родные братья. Оба работали в ту трагическую ночь, когда произошел взрыв, — пишет Рыженко.

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По его словам, бригады скорой помощи оперативно доставили пострадавших в больницу Мечникова. Андрея взяли сразу в операционную.

— Состояние критическое. Осколками оторвало правое бедро. Почти истек кровью. В реанимации политравмы Мечникова идет борьба за его жизнь. Сдают кровь работники Новой почты, — сообщает Сергей Рыженко.

Он отмечает, что заведующий политравмы Анатолий Галущак получил сердечный приступ, оказывая помощь. Сегодня он лечится рядом с раненым Андреем.

По словам Сергея Рыженко, ранения Дениса менее сложны, он — в травматологии.

— Мама пришла в реанимацию, увидела сына на аппаратах без ноги, обнимала, теряла сознание, — сообщает подробности Сергей Рыженко.

В постскриптуме он сообщил, что состояние братьев стабилизировалось. Оба идут на поправку.

Источник: Сергей Рыженко