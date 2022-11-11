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Осколками вырвало бедро, почти истек кровью: медики Днепра спасли жизнь работника почты

11 ноября 2022, 13:06
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
мечникова

Специалисты Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова борются за жизнь работника почты, которому осколками вражеского боеприпаса вырвало бедро. Парень почти истек кровью, его состояние критическое.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель клиники Сергей Рыженко.

— Взрыв на складе Новой почты 9 ноября еще раз показал все ужасы войны.
Андрей и Денис — родные братья. Оба работали в ту трагическую ночь, когда произошел взрыв, — пишет Рыженко.

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По его словам, бригады скорой помощи оперативно доставили пострадавших в больницу Мечникова. Андрея взяли сразу в операционную.

— Состояние критическое. Осколками оторвало правое бедро. Почти истек кровью. В реанимации политравмы Мечникова идет борьба за его жизнь. Сдают кровь работники Новой почты, — сообщает Сергей Рыженко.

Он отмечает, что заведующий политравмы Анатолий Галущак получил сердечный приступ, оказывая помощь. Сегодня он лечится рядом с раненым Андреем.

По словам Сергея Рыженко, ранения Дениса менее сложны, он — в травматологии.

— Мама пришла в реанимацию, увидела сына на аппаратах без ноги, обнимала, теряла сознание, — сообщает подробности Сергей Рыженко.

В постскриптуме он сообщил, что состояние братьев стабилизировалось. Оба идут на поправку.

Источник: Сергей Рыженко

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Війна в Україні Лікарня ім. Мечникова лікування Медики
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