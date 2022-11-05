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В Днепре всю ночь спасали парня из Покровского: раны на лице, теле, руках и ногах

5 ноября 2022, 19:25
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Дніпро Мечникова

Каждую ночь в больнице Мечникова в Днепре испытание нервов врачей и медперсонала. После жестоких обстрелов населенных пунктов области в больницу доставляют раненых людей.

Этой ночью среди тех, кого спасали в Днепре, Никита, 18 лет, гражданский, студент.

Шел по улице Покровска. Получил ранения от взрыва снаряда.

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Первую медицинскую помощь ему оказали на месте в Покровске.

Затем бригада экстренной медицинской помощи на полной скорости доставила парня в больницу Мечникова в Днепре.

— У Никиты множественные огнестрельные осколочные ранения лица, грудной клетки, спины, брюшной стенки, верхних и нижних конечностей. Рваные раны лица, носа, ушиб правого легкого, — написал на своей странице в Facebook гендиректор больницы Сергей Рыженко. — А еще – ранение поясничного участка с массивным дефектом, переломы верхних и нижних конечностей.

Одним словом, на парне нет живого места.

Мать, отец и сестра под операционной всю ночь плакали, пока врачи без слез и стонов спасали жизнь их сына и брата.

В восемь утра Владимир Дубина закончил с хирургами операцию.

Уставший, опаздывающий на оперативку, он чувствовал себя счастливым потому, что спас еще одну молодую жизнь.

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Реанимации Мечникова переполнены, пишет Рыженко, но они сегодня дают шанс воскреснуть тем, кого убивают рашисты.

Источник: Сергей Рыженко

Фото: Сергей Рыженко

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