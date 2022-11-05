Каждую ночь в больнице Мечникова в Днепре испытание нервов врачей и медперсонала. После жестоких обстрелов населенных пунктов области в больницу доставляют раненых людей.

Этой ночью среди тех, кого спасали в Днепре, Никита, 18 лет, гражданский, студент.

Шел по улице Покровска. Получил ранения от взрыва снаряда.

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Первую медицинскую помощь ему оказали на месте в Покровске.

Затем бригада экстренной медицинской помощи на полной скорости доставила парня в больницу Мечникова в Днепре.

— У Никиты множественные огнестрельные осколочные ранения лица, грудной клетки, спины, брюшной стенки, верхних и нижних конечностей. Рваные раны лица, носа, ушиб правого легкого, — написал на своей странице в Facebook гендиректор больницы Сергей Рыженко. — А еще – ранение поясничного участка с массивным дефектом, переломы верхних и нижних конечностей.

Одним словом, на парне нет живого места.

Мать, отец и сестра под операционной всю ночь плакали, пока врачи без слез и стонов спасали жизнь их сына и брата.

В восемь утра Владимир Дубина закончил с хирургами операцию.

Уставший, опаздывающий на оперативку, он чувствовал себя счастливым потому, что спас еще одну молодую жизнь.

Реанимации Мечникова переполнены, пишет Рыженко, но они сегодня дают шанс воскреснуть тем, кого убивают рашисты.

Источник: Сергей Рыженко

Фото: Сергей Рыженко