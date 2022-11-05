Кожної ночі в лікарні Мечникова в Дніпрі випробування нервів лікарів та медперсоналу. Після жорстоких обстрілів населених пунктів області до лікарні доставляють поранених людей.

Цієї ночі серед тих, кого рятували в Дніпрі, Микита, 18 років, цивільний, студент.

Йшов вулицею Покровська. Отримав поранення від вибуху снаряду.

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Першу медичну допомогу йому надали на місці, в Покровську.

Потім бригада екстреної медичної допомоги на повній швидкості доправила хлопця до лікарні Мечникова в Дніпрі.

– У Микити множинні вогнепальні осколкові поранення обличчя, грудної клітини, спини, черевної стінки, верхніх та нижніх кінцівок. Рвані рани обличчя, носа, забій правої легені, – написав на своїй сторінці у Facebook гендиректор лікарні Сергій Риженко. – А ще – поранення поперекової ділянки з масивним дефектом, переломи верхніх та нижніх кінцівок.

Одним словом, на хлопцеві немає живого місця.

Мати, батько та сестра під операційною всю ніч плакали, поки лікарі без сліз і стогону рятували життя їхнього сина і брата.

О восьмій ранку Володимир Дубина закінчив з хірургами операцію.

Втомлений, запізнюючись на оперативку, він почувався щасливим тому, що врятував іще одне молоде життя.

Реанімації Мечникова переповнені, пише Риженко, але вони сьогодні надають шанс воскреснути тим, кого вбивають рашисти.

Джерело: Сергій Риженко

Фото: Сергій Риженко