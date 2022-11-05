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В Дніпрі всю ніч рятували хлопця з Покровського: рани на обличчі, тілі, руках та ногах

5 Листопада 2022, 19:25
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Дніпро Мечникова

Кожної ночі в лікарні Мечникова в Дніпрі випробування нервів лікарів та медперсоналу. Після жорстоких обстрілів населених пунктів області до лікарні доставляють поранених людей.

Цієї ночі серед тих, кого рятували в Дніпрі, Микита, 18 років, цивільний, студент.

Йшов вулицею Покровська. Отримав поранення від вибуху снаряду.

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Першу медичну допомогу йому надали на місці, в Покровську.

Потім бригада екстреної медичної допомоги на повній швидкості доправила хлопця до лікарні Мечникова в Дніпрі.

 – У Микити множинні вогнепальні осколкові поранення обличчя, грудної клітини, спини, черевної стінки, верхніх та нижніх кінцівок. Рвані рани обличчя, носа, забій правої легені, – написав на своїй сторінці у Facebook гендиректор лікарні Сергій Риженко. – А ще – поранення поперекової ділянки з масивним дефектом, переломи верхніх та нижніх кінцівок.

Одним словом, на хлопцеві немає живого місця.

Мати, батько та сестра під операційною всю ніч плакали, поки лікарі без сліз і стогону рятували життя їхнього сина і брата.

О восьмій ранку Володимир Дубина закінчив з хірургами операцію.

Втомлений, запізнюючись на оперативку, він почувався щасливим тому,  що врятував іще одне молоде життя.

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Реанімації Мечникова переповнені, пише Риженко, але вони сьогодні надають шанс воскреснути тим, кого вбивають рашисти.

Джерело: Сергій Риженко

Фото: Сергій Риженко

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