Медичний директор однієї з лікарень на Дніпропетровщині Олександр Громов розповів про неймовірне психічне та фізичне навантаження своїх колег, які щодня рятують десятки важких пацієнтів.

Кажуть, медики тією чи іншою мірою зачерствіли душею і звикли до різних травм. Але під час війни до кожної травми додається хвороблива історія. Відділення Олександра прийняло за п’ять місяців таких історій більше, ніж може витримати здорова психіка.

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Завдяки команді, що стояла пліч-о-пліч, лікарня маленького міста піднімала на ноги найскладніших поранених.

– Так багато ми ще не оперували. Жителі міста, переселенці, поранені – приймали всіх. Удосконалювали оперативні методи лікування вогнепальних травм, впроваджували нові методи фіксації переломів, пропускали крізь себе біль та історії своїх пацієнтів, – розповідає Олександр Громов.

За його словами, лікарня націлена на надання медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях і готова до масового прийому пацієнтів. Тут дуже потужне відділення травматології: понад 135 ліжок, 15 травматологів, чотири нейрохірурги, цілодобовий травмпункт.

З перших днів війни медики розуміли, що потрібно готуватися: подбати про забезпечення, удосконалити знання про військову травму. Адже 80% бойових поранень – це травматологія.

– Я розумів, що перш за все нам потрібні апарати зовнішньої фіксації. Тих, що були для мирного часу, не вистачило б. Дзвонив друзям з різних міст, країн, домовлявся, знаходив контакти, – згадує медичний директор.

За його словами, лікарні вислали ці апарати з Чехії. Це була реальна можливість надавати допомогу великій кількості поранених.

Коли почали бомбити Маріуполь, привозили біженців і звідти.

– Ці люди… Боляче було дивитися на їхні переломи – запущені, запалені, відкриті. Ми все мили, обробляли, оперували, – каже медик.

Він згадує, як поранені плакали, коли їх зашивали, і розповідали, наприклад, про те, як на їхніх очах убили трьох друзів.

Якось привезли 23-річного хлопця з-під Авдіївки. Його розстріляли впритул з автомата. Важке вогнепальне поранення стегна з дефектом кістки. Кілька днів його перев’язували, а потім – на операцію. Тоді якраз привезли чеські фіксатори.

Це був дуже складний випадок, оперували довго. Видихнули тільки, коли зняли рукавички. Але врешті-решт кістка зрослася, хлопець вже проходить реабілітацію.

– Пишаюся, що зробили все можливе для цього, – не приховує емоцій Олександр.

І висловлює щиру подяку всьому медичному колективу своєї лікарні, починаючи з головного лікаря, який практично жив на роботі, і до молодшого персоналу, з якими пліч-о-пліч надавали допомогу, робили операції і виходжували хворих.

Олександр глибоко вдячний волонтерам та всім небайдужим, хто долучився до забезпечення лікарні необхідними препаратами, витратними матеріалами, обладнанням. А також своїй родині за підтримку в складні моменти.

Наша лікарня, як і вся наша країна – це злагоджений механізм, де кожен – на своєму місці. Кожен докладає всіх зусиль для нашої перемоги, впевнений Олександр Громов.