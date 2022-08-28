Медицинский директор одной из больниц на Днепропетровщине Александр Громов рассказал о невероятной психической и физической нагрузке своих коллег, которые каждый день спасают десятки тяжелых пациентов.

Говорят, медики в той или иной степени зачерствели душой и привыкли к самым разным травмам. Но во время войны к каждой травме добавляется болезненная история. Отделение Александра приняло за пять месяцев таких историй больше, чем может выдержать здоровая психика.

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Благодаря команде, стоявшей бок о бок, больница маленького города поднимала на ноги самых сложных раненых.

— Так много мы еще не оперировали. Жители города, переселенцы, раненые — принимали всех. Совершенствовали оперативные методы лечения огнестрельных травм, внедряли новые методы фиксации переломов, пропускали сквозь себя боль и истории своих пациентов, — рассказывает Александр Громов.

По его словам, больница нацелена на оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях и готова к массовому приему пациентов. Здесь очень мощное отделение травматологии: более 135 коек, 15 травматологов, четыре нейрохирурга, круглосуточный травмпункт.

С первых дней войны медики понимали, что нужно готовиться: позаботиться об обеспечении, усовершенствовать знания о военной травме. Ведь 80% боевых ранений – это травматология.

— Я понимал, что прежде всего нам нужны аппараты внешней фиксации. Тех, что были для мирного времени, не хватило бы. Звонил друзьям из разных городов, стран, договаривался, находил контакты, — вспоминает медицинский директор.

По его словам, больнице выслали эти аппараты из Чехии. Это была реальная возможность оказывать помощь большому количеству раненых.

Когда начали бомбить Мариуполь, привозили беженцев и оттуда.

— Эти люди… Больно было смотреть на их переломы — запущенные, воспаленные, открытые. Мы все мыли, обрабатывали, оперировали, — говорит медик.

Он вспоминает, как раненые плакали, когда их зашивали, и рассказывали, например, о том, как на их глазах убили троих друзей.

Как-то привезли 23-летнего парня из-под Авдеевки. Его расстреляли в упор из автомата. Тяжелое огнестрельное ранение бедра с дефектом кости. Несколько дней его перевязывали, а потом — на операцию. Тогда как раз привезли чешские фиксаторы.

Это был очень сложный случай, оперировали долго. Выдохнули только, когда сняли перчатки. Но в конце концов кость срослась, парень уже проходит реабилитацию.

— Горжусь, что сделали все возможное для этого, — не скрывает эмоций Александр.

И выражает искреннюю благодарность всему медицинскому коллективу своей больницы, начиная с главного врача, который практически жил на работе, и до младшего персонала, с которыми бок-о-бок оказывали помощь, делали операции и выхаживали больных.

Александр глубоко признателен волонтерам и всем неравнодушным, кто присоединился к обеспечению больницы необходимыми препаратами, расходными материалами, оборудованием. А также своей семье за поддержку в сложные моменты.

Наша больница, как и вся наша страна — это слаженный механизм, где каждый – на своем месте. Каждый прилагает все усилия для нашей победы, уверен Александр Громов.