Парамедики Донецкой области за полгода они совершили 1 тыс. выездов, спасли около сотни жизней. Однажды прямо на месте обстрела запустили человеку сердце.

В составе подразделения работники Национальной полиции, криминалисты, работники уголовного розыска, работники ГСЧС. Всего их 38 человек. У них есть свой шеврон Парамедики Донецкой области. Бригада состоит из четырех парамедиков.

В подразделе есть машины скорой помощи, оборудованные всем необходимым для оказания первой медицинской помощи. В авто можно вывезти одного лежащего раненого, или три-четыре сидячих.

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Но ребята по своему усмотрению расположили все необходимые вещи, чтобы им было удобнее оказывать помощь раненым.

Парамедики выезжают на вызовы после обстрелов и помогают гражданским и военным.

А однажды после обстрела у одного работника ГСЧС остановилось сердце. Ребята вручную запустили его, а скорая приехавшая уколола еще адреналин и доставила спасателя в больницу.

Парамедики постоянно совершенствуют свои умения и навыки первой медицинской помощи на тренингах, где изучают теорию и затем отрабатывают навыки на практических занятиях.

Источник: Оперативный ВСУ

Фото: Оперативный ВСУ