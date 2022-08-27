Парамедики Донеччини за півроку вони здійснили 1 тис. виїздів, врятували близько сотні життів. Одного разу просто на місці обстрілу запустили людині серце.
У складі підрозділу працівники Національної поліції, криміналісти, працівники карного розшуку, працівники ДСНС. Всього їх 38 чоловік. У них є свій шеврон Парамедики Донецької області. Бригада складається з чотирьох парамедиків.
У підрозділі є машини швидкої допомоги, які обладнані всім необхідним для надання першої медичної допомоги. В авто можна вивезти одного лежачого пораненого, або три-чотири сидячих.
Але хлопці на свій розсуд розташували всі необхідні речі, щоб їм було зручніше надавати допомогу пораненим.
Парамедики виїжджають на виклики після обстрілів і допомагають цивільним та військовим.
А одного разу після обстрілу у одного працівника ДСНС зупинилося серце. Хлопці вручну запустили його, а швидка, що приїхала вколола ще адреналін і доправила рятувальника до лікарні.
Парамедики постійно вдосконалюють свої вміння та навички надання першої медичної допомоги на тренінгах, де вивчають теорію і потім відпрацьовують навички на практичних заняттях.
Джерело: Оперативний ЗСУ
Фото: Оперативний ЗСУ