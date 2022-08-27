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Парамедики Донецької області: приїхали на обстріл і врятували людину, у якої зупинилося серце

27 Серпня 2022, 16:08
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
парамедики

Парамедики Донеччини за півроку вони здійснили 1 тис. виїздів, врятували близько сотні життів. Одного разу просто на місці обстрілу запустили людині серце.

У складі підрозділу працівники Національної поліції, криміналісти, працівники карного розшуку, працівники ДСНС. Всього їх 38 чоловік. У них є свій шеврон Парамедики Донецької області. Бригада складається з чотирьох парамедиків.

У підрозділі є машини швидкої допомоги, які обладнані всім необхідним для надання першої медичної допомоги.  В авто можна вивезти одного лежачого пораненого, або три-чотири сидячих.

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Але хлопці на свій розсуд розташували всі необхідні речі, щоб їм було зручніше надавати допомогу пораненим.

Парамедики виїжджають на виклики після обстрілів і допомагають цивільним та військовим.

А одного разу після обстрілу у одного працівника ДСНС зупинилося серце. Хлопці вручну запустили його, а швидка, що приїхала вколола ще адреналін і доправила рятувальника до лікарні.

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Парамедики постійно вдосконалюють свої вміння та навички надання першої медичної допомоги на тренінгах, де вивчають теорію і потім відпрацьовують навички на  практичних заняттях.

Джерело: Оперативний ЗСУ

Фото: Оперативний ЗСУ

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