Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини

Реанімували майже годину: медики Львова врятували жінку після раптової зупинки серця

4 Серпня 2022, 11:22
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
медики

Фахівці Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф майже годину проводили реанімацію серцевої діяльності пацієнтці після раптової зупинки серця.

Про це співробітники клініки розповіли на своїй сторінці в Facebook.

– Це був нічний виклик. Підставою для нього стали скарги 49-річної жінки на болі за грудиною, – розповідає лікар медицини невідкладних станів підстанції №3 станції ЕМП Львів Юрій Грабінський.

Читайте також:
пересадка сердцаСім’я померлого дала згоду: на Тернопільщині вперше пересадили серце

Зараз дивляться

Разом з фельдшером Мартою Мельник та водієм Андрієм Кунцем бригада помчала на порятунок нічними вулицями.

– Чесно кажучи, вік пацієнтки не був характерний для виникнення серцево-судинної патології, – зізнається медик.

За його словами, явного больового синдрому не було. Жінка скаржилася на спазмуючий біль в області серця і на оніміння лівої руки.

Кардіограма показала інфаркт по задній стінці. Згідно з протоколом лікування в таких ситуаціях, пацієнтці поставили катетер.

Зупинка серцево-судинної діяльності сталася, коли жінка, незважаючи на всі рекомендації і застереження, сіла.

Не гаючи ані секунди, медики поклали її на підлогу і почали проводити реанімаційні заходи. Через 51 хвилину зафіксували відновлення ритму і самостійне дихання.

– Про час в такі моменти не думаєш, перестаєш звертати увагу на те, що діється навколо. Важливі лише твої відточені рухи, знання, професіоналізм і одне бажання на всіх: Живи! – розповідає Юрій.

Оскільки у пацієнтки була надлишкова маса тіла, викликали на допомогу працівників патрульної поліції Львівської області, які допомогли спустити жінку з восьмого поверху.

І коли здавалося, що найважче позаду, у хворої під час транспортування повторно відбувається фібриляція шлуночків. Відновити серцевий ритм і дихання вдалося за допомогою дефібриляції.

– Це був один з найважчих викликів за зміну. В цілому сім разів ми проводили дефібриляцію, проте пацієнтку ми доставили в спеціалізований медичний заклад в приглушеній свідомості, контактну, вона відповідала на питання, хоча і з запізненням, – ділиться подробицями медик.

Він зазначає, що проблема в цьому випадку була не тільки в зайвій вазі – в анамнезі у пацієнтки були цукровий діабет і низка інших захворювань.

Хочеться підкреслити важливість профілактичних оглядів, здорового способу життя, правильного харчування. На жаль, не всі реанімації закінчуються успішно. Дбайте про себе і пам’ятайте про безцінний дар – здоров’я, резюмує медик.

Джерело: Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги

Теги
Львів Медики Серце швидка допомога
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь