Фахівці Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф майже годину проводили реанімацію серцевої діяльності пацієнтці після раптової зупинки серця.

Про це співробітники клініки розповіли на своїй сторінці в Facebook.

– Це був нічний виклик. Підставою для нього стали скарги 49-річної жінки на болі за грудиною, – розповідає лікар медицини невідкладних станів підстанції №3 станції ЕМП Львів Юрій Грабінський.

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Разом з фельдшером Мартою Мельник та водієм Андрієм Кунцем бригада помчала на порятунок нічними вулицями.

– Чесно кажучи, вік пацієнтки не був характерний для виникнення серцево-судинної патології, – зізнається медик.

За його словами, явного больового синдрому не було. Жінка скаржилася на спазмуючий біль в області серця і на оніміння лівої руки.

Кардіограма показала інфаркт по задній стінці. Згідно з протоколом лікування в таких ситуаціях, пацієнтці поставили катетер.

Зупинка серцево-судинної діяльності сталася, коли жінка, незважаючи на всі рекомендації і застереження, сіла.

Не гаючи ані секунди, медики поклали її на підлогу і почали проводити реанімаційні заходи. Через 51 хвилину зафіксували відновлення ритму і самостійне дихання.

– Про час в такі моменти не думаєш, перестаєш звертати увагу на те, що діється навколо. Важливі лише твої відточені рухи, знання, професіоналізм і одне бажання на всіх: Живи! – розповідає Юрій.

Оскільки у пацієнтки була надлишкова маса тіла, викликали на допомогу працівників патрульної поліції Львівської області, які допомогли спустити жінку з восьмого поверху.

І коли здавалося, що найважче позаду, у хворої під час транспортування повторно відбувається фібриляція шлуночків. Відновити серцевий ритм і дихання вдалося за допомогою дефібриляції.

– Це був один з найважчих викликів за зміну. В цілому сім разів ми проводили дефібриляцію, проте пацієнтку ми доставили в спеціалізований медичний заклад в приглушеній свідомості, контактну, вона відповідала на питання, хоча і з запізненням, – ділиться подробицями медик.

Він зазначає, що проблема в цьому випадку була не тільки в зайвій вазі – в анамнезі у пацієнтки були цукровий діабет і низка інших захворювань.

Хочеться підкреслити важливість профілактичних оглядів, здорового способу життя, правильного харчування. На жаль, не всі реанімації закінчуються успішно. Дбайте про себе і пам’ятайте про безцінний дар – здоров’я, резюмує медик.

Джерело: Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги