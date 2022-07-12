8 липня на базі Тернопільської обласної клінічної лікарні була виконана перша в області трансплантація серця.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомили співробітники Національного інституту серцево-судинної хірургії ім М. М.Амосова, хірурги якого провели трансплантацію спільно з тернопільськими колегами.

Повідомляється, що після внесення даних донора, який помер у Чортківській центральній міській лікарні, в Єдину державну інформаційну систему трансплантації органів і тканин, відбулося автоматичне зіставлення пари “донор-реципієнт”.

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Шанс на порятунок отримав 38-річний чоловік, який проходив лікування в Інституті Амосова і був записаний в “лист очікування” на трансплантацію серця.

Зараз пацієнт з новим серцем почувається добре.

Хірурги інституту Амосова висловлюють щиру подяку родині померлого донора, яка знайшла в собі мужність дати згоду на пересадку серця.

Джерело: Інститут Амосова

Фото: Інститут Амосова