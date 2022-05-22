У київському Інституті серця провели другу трансплантацію серця за останній тиждень та з початку війни.

– Незважаючи на російську агресію, ми продовжуємо виконувати свою роботу в повному обсязі, – сказав директор Інституту Серця, професор Борис Тодуров. – Обидві пересадки виконані реципієнтам, яким ми два роки тому імплантували механічні серця. Це дозволило їм дочекатися своїх донорських сердець.

Лікарі інституту продовжують працювати на благо наших пацієнтів та всієї України та вірять у нашу перемогу.

Ще на початку війни лікарів-кардіохірургів з Інституту серця ніхто не затримував у Києві, але вони залишилися і продовжували робити свою справу, незважаючи на небезпеку, що літала у повітрі. медики вважають це не героїзмом, а виконанням своїх професійних обов’язків.

Зараз дивляться

Під час війни інститут перепрофілювався: тут оперують не лише людей із серцево-судинними хворобами, а й поранених: військових та цивільних, дорослих та дітей.

Ще на п’ятий день війни лікарі інституту перевели пацієнтів у підвал, самі розносили ліки, їжу, чисту білизну.

Хворіти в Києві менше не стали, тому співробітники інституту продовжували надавати допомогу хворим з інфарктами, гострими коронарними синдромами, клапанною патологією. Додалися ще й поранені. Це осколкові поранення, кульові, поранення грудної клітки, легень.

Джерело: Борис Тодуров