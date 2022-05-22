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Вторая трансплантация сердца за последнюю неделю — Тодуров

22 мая 2022, 12:10
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
операция
Источник: Depositphotos

В киевском Институте сердца провели вторую трансплантацию сердца за последнюю неделю и с начала войны.

 — Невзирая на российскую агрессию, мы продолжаем выполнять свою работу в полном объеме, — сказал директор Института Сердца, профессор Борис Тодуров. — Обе пересадки выполнены реципиентам, которым мы два года назад имплантировали механические сердца. Это позволило им дождаться своих донорских сердец.

Врачи института продолжают работать на благо наших пациентов и всей Украины и верят в нашу победу.

Еще в начале войны врачей-кардиохирургов из Института сердца никто не задерживал в Киеве, но они остались и продолжали делать свое дело, несмотря на опасность, которая витала в воздухе. Медики считают это не героизмом, а выполнением своих профессиональных обязанностей.

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Во время войны институт перепрофилировался: здесь оперируют не только людей с сердечно-сосудистыми болезнями, но и раненых: военных и гражданских, взрослых и детей.

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Еще на пятый день войны медики перевели пациентов в подвал, сами разносили лекарства, еду, чистое белье.

Болеть в Киеве меньше не стали, а потому сотрудники института продолжали оказывать помощь больным с инфарктами, острыми коронарными синдромами, клапанной патологией. Добавились еще и раненые. Это осколочные ранения, пулевые, ранения грудной клетки, легких.

Источник: Борис  Тодуров

Теги
лікування, Медицина в Україні
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