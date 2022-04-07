Врачей-кардиохирургов из Института сердца с началом войны никто не задерживал в Киеве, но они продолжают делать свое дело, несмотря на опасность. И не считают это героизмом.

Институт во время войны перепрофилировался: здесь оперируют не только людей с сердечно-сосудистыми болезнями, но и раненых: военных и гражданских.

Сейчас здесь не только проводят плановые операции, но и достают осколки из раненых военных и гражданских. Сюда эвакуируют новорожденных детей-сирот. Медицинский персонал не покидает свои рабочие места более 40 суток.

Еще на пятый день войны медики перевели пациентов в подвал, сами разносили лекарства, еду, чистое белье. Директор института Борис Тодуров гордится командой, никто не уехал. Но их непрерывная героическая смена длится почти полтора месяца.

– В Киеве болеть не меньше не стали, – сказал Тодуров. – Мы продолжаем оказывать помощь больным с инфарктами, острыми коронарными синдромами, клапанной патологией. Добавились еще и раненые. Это осколочные ранения, пулевые, ранения грудной клетки, легких.

Ольга Велещук-Бойко получила осколочное ранение в г. Буча 10 марта. Обломок прошел сквозь легкие, задел спинной мозг, женщине парализовало нижние конечности. Неподвижной она два дня пролежала на улице. В больнице в Буче ей оказали только первую помощь.

А входное отверстие на спине заметили только через неделю — врач на блокпосту, когда Ольгу вывозили гумкоридором. Сейчас медики советуются, удалять ли осколок, риск слишком высок.

Медики института готовы к самым непредсказуемым условиям. Запаслись едой, водой на три месяца, генераторами электроэнергии, могут сами готовить еду на 400 человек.

Единственная острая проблема – нехватка расходных материалов. Из-за разрушенной логистики их просто не могут привезти.

— На сегодняшний день у нас нет оксигенаторов, клапанов, специфических кардиохирургических растворов, сказал Борис Тодуров. – И в этом большая проблема.

Институт опубликовал заявление в сети и надеется на гуманитарную помощь зарубежных партнеров. Относительно коллектива никто не опускает рук, и все готовы работать нон-стоп до победы.

Это лишь доказывает, что во время войны, спасать сердца других людей могут только врачи не просто с добрым, но и храбрым сердцем.