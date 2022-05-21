В больнице Северодонецка осталось всего три врача и пять медсестер, которые продолжают помогать пациентам. Об этом сообщил руководитель коммунального некоммерческого предприятия Северодонецка городская многопрофильная больница, Роман Водяник.
В Северодонецке не осталось ни одной уцелевшей больницы. Российские агрессоры целенаправленно продолжают обстреливать медучреждения. Об этом неоднократно говорили и омбудсмен Людмила Денисова, и глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.
— В нашем медицинском учреждении осталось работать всего три врача. Еще им помогают пять медсестер. На стационаре находятся 20 пациентов, – говорит Роман Водяник.
По его словам, многопрофильная больница практически полностью уничтожена российскими агрессорами. Вблизи корпусов остается много неразорванных боеприпасов.
— Оказываем помощь по возможностям больницы. Вчера смогли эвакуировать семерых пациентов. Позавчера – 12 тяжелораненых. Медикаментами и продуктами питания мы обеспечены еще примерно на десять дней, — отметил руководитель больницы.
Источник: Сергей Гайдай
Фото: Сергей Гайдай