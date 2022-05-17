В Луганской области российские оккупанты обстреляли два корпуса городской многопрофильной больницы и здание научно-производственного объединения Импульс в Северодонецке.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в социальных сетях. В результате обстрелов погибли 10 человек, трое были ранены.

Также в этом городе разрушены магазин и четыре многоэтажки. В Рубежном четыре дома подверглись разрушениям, в Лисичанске – два.

По Попаснянщине враг нанес два авиаудара. Разрушениям подверглись три дома во Врубовке, четыре – в Камышевахе, по два – в Новозвановке и Троицком, три – в Тошковке.

— Артиллерийским обстрелом нанесен ущерб девяти домам в Горном и шестерым в Золотом. Кстати, штурмуя горную общину, россияне вынуждены были отойти, как и в районе Сиротино вблизи Северодонецка. Потери врага многочисленны, — утверждает Гайдай.

Отметим, что научно-производственное объединение Импульс разрабатывало и производило системы контроля и управления для атомной энергетики и железной дороги. В то же время не известно, насколько сильно оно пострадало от вражеских обстрелов.

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Кроме того, советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович отметил, что оккупационные силы РФ пытаются концентрировать основные силы на Луганском направлении. Ведь ближайшей их задачей является выход на рубежи этой области.

Источник: Сергей Гайдай

Фото: Сергей Гайдай