У Луганській області російські загарбники обстріляли два корпуси міської багатопрофільної лікарні та будівлю науково-виробничого обʼєднання Імпульс у Сєвєродонецьку.
Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у соціальних мережах. Внаслідок обстрілів загинули 10 людей, троє були поранені.
Також у цьому місті зруйновано магазин і чотири багатоповерхівки. У Рубіжному чотири будинки зазнали руйнувань, у Лисичанську – два.
По Попаснянщині ворог завдав двох авіаударів. Руйнувань зазнали три будинки у Врубівці, чотири – в Комишувасі, по два – у Новозванівці та Троїцькому, три – у Тошківці.
– Артилерійським обстрілом завдано шкоди дев’ятьом будинкам у Гірському та шістьом у Золотому. До речі, штурмуючи Гірську громаду, росіяни вимушені були відійти, як і в районі Сиротиного поблизу Сєвєродонецька. Втрати ворога численні, – стверджує Гайдай.
Зазначимо, що науково-виробниче обʼєднання Імпульс розробляло та виготовляло системи контролю та управління для атомної енергетики та залізниці. Водночас не відомо, наскільки сильно воно постраждало від ворожих обстрілів.
Крім того, радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович зазначив, що окупаційні сили РФ намагаються концентрувати основні сили на Луганському напрямку. Адже найближчим їхнім завданням є вихід на рубежі цієї області.
Джерело: Сергій Гайдай
Фото: Сергій Гайдай