У Луганській області російські загарбники обстріляли два корпуси міської багатопрофільної лікарні та будівлю науково-виробничого обʼєднання Імпульс у Сєвєродонецьку.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у соціальних мережах. Внаслідок обстрілів загинули 10 людей, троє були поранені.

Також у цьому місті зруйновано магазин і чотири багатоповерхівки. У Рубіжному чотири будинки зазнали руйнувань, у Лисичанську – два.

По Попаснянщині ворог завдав двох авіаударів. Руйнувань зазнали три будинки у Врубівці, чотири – в Комишувасі, по два – у Новозванівці та Троїцькому, три – у Тошківці.

– Артилерійським обстрілом завдано шкоди дев’ятьом будинкам у Гірському та шістьом у Золотому. До речі, штурмуючи Гірську громаду, росіяни вимушені були відійти, як і в районі Сиротиного поблизу Сєвєродонецька. Втрати ворога численні, – стверджує Гайдай.

Зазначимо, що науково-виробниче обʼєднання Імпульс розробляло та виготовляло системи контролю та управління для атомної енергетики та залізниці. Водночас не відомо, наскільки сильно воно постраждало від ворожих обстрілів.

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Крім того, радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович зазначив, що окупаційні сили РФ намагаються концентрувати основні сили на Луганському напрямку. Адже найближчим їхнім завданням є вихід на рубежі цієї області.

Джерело: Сергій Гайдай

Фото: Сергій Гайдай