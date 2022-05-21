У лікарні Сєвєродонецька залишилися усього три лікаря і п’ять медсестер, які продовжують допомагати пацієнтам. Про це повідомив керівник комунального некомерційного підприємства Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня, Роман Водяник

У Сєвєродонецьку не залишилось жодної вцілілої лікарні. Російські агресори цілеспрямовано продовжують обстрілювати медзаклади. Про це неодноразово говорили і омбудсмен Людмила Денісова, і голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

– У нашому медичному закладі залишилися працювати усього три лікаря. Ще їм допомагають п’ять медсестер. На стаціонарі перебувають 20 пацієнтів, – каже Роман Водяник.

За його словами багатопрофільна лікарня практично повністю знищена російськими агресорами. Поблизу корпусів залишається багато нерозірваних боєприпасів.

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– Надаємо допомогу за можливостями лікарні. Вчора змогли евакуювати сімох пацієнтів. Позавчора – 12 важкопоранених. Медикаментами та продуктами харчування ми забезпечені ще приблизно на десять днів, – зазначив керівник лікарні.

Джерело: Сергій Гайдай

Фото: Сергій Гайдай