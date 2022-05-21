У лікарні Сєвєродонецька залишилися усього три лікаря і п’ять медсестер, які продовжують допомагати пацієнтам. Про це повідомив керівник комунального некомерційного підприємства Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня, Роман Водяник
У Сєвєродонецьку не залишилось жодної вцілілої лікарні. Російські агресори цілеспрямовано продовжують обстрілювати медзаклади. Про це неодноразово говорили і омбудсмен Людмила Денісова, і голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
– У нашому медичному закладі залишилися працювати усього три лікаря. Ще їм допомагають п’ять медсестер. На стаціонарі перебувають 20 пацієнтів, – каже Роман Водяник.
За його словами багатопрофільна лікарня практично повністю знищена російськими агресорами. Поблизу корпусів залишається багато нерозірваних боєприпасів.
– Надаємо допомогу за можливостями лікарні. Вчора змогли евакуювати сімох пацієнтів. Позавчора – 12 важкопоранених. Медикаментами та продуктами харчування ми забезпечені ще приблизно на десять днів, – зазначив керівник лікарні.
Джерело: Сергій Гайдай
Фото: Сергій Гайдай