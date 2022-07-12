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Семья умершего дала согласие: на Тернопольщине впервые пересадили сердце

12 июля 2022, 11:33
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
пересадка сердца

8 июля на базе Тернопольской областной клинической больницы была выполнена первая в области трансплантация сердца.

Об этом на своей странице в Facebook сообщили сотрудники Национального института сердечно-сосудистой хирургии им Н. М. Амосова, хирурги которого провели трансплантацию совместно с тернопольскими коллегами.

Сообщается, что после внесения данных донора, который скончался в Чортковской центральной городской больнице, в Единую государственную информационную систему трансплантации органов и тканей, произошло автоматическое сопоставление пары “донор-реципиент”.

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Шанс на спасение получил 38-летний мужчина, который проходил лечение в Институте Амосова и был записан в “лист ожидания” на трансплантацию сердца.

Сейчас пациент с новым сердцем чувствует себя хорошо.

Хирурги Института Амосова выражают искреннюю благодарность семье умершего донора, которая нашла в себе мужество дать согласие на пересадку сердца.

Источник: Институт Амосова

Фото: Институт Амосова

Теги
Медики Серце Тернопольская область Тернопільщина трансплантація органів
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