Несмотря на тяжелейшие условия военного положения, медики Черкасчины продолжают делать операции по трансплантации, спасая тем самым жизни тяжелобольных пациентов.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

— Знакомьтесь, это — Елизавета. Благодаря нашим медикам она получила шанс на полноценную жизнь. В нашем онкодиспансере девушке пересадили почку. Согласитесь, каждая такая история сейчас особенно ценна, учитывая условия военного положения, — написал он.

По словам главы ОВА, на сегодня это медучреждение, как и остальные в области, работает в обычном режиме и обеспечено всем необходимым.

С начала войны здесь провели уже три трансплантации стволовых клеток, еще одну – почки.

— Когда-то все это было мечтой тяжелобольных пациентов. Теперь на Черкасчине это реальность, — пишет Игорь Табурец.

И отмечает, что уже восемь врачей-переселенцев нашли в онкодиспансере новую работу.

Источник: Игорь Табурец