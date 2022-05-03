Незважаючи на важкі умови воєнного стану, медики Черкащини продовжують робити операції з трансплантації, рятуючи тим самим життя тяжкохворих пацієнтів.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

– Знайомтеся, це – Єлизавета. Завдяки нашим медикам вона отримала шанс на повноцінне життя. У нашому онкодиспансері дівчині пересадили нирку. Погодьтеся, кожна така історія зараз особливо цінна, враховуючи умови воєнного стану, – написав він.

За словами глави ОВА, на сьогодні цей медзаклад, як і решта в області, працює в звичайному режимі і забезпечений усім необхідним.

З початку війни тут провели вже три трансплантації стовбурових клітин, ще одну – нирки.

– Колись все це було мрією тяжкохворих пацієнтів. Тепер на Черкащині це реальність, – пише Ігор Табурець.

І зазначає, що вже вісім лікарів-переселенців знайшли в онкодиспансері нову роботу.

Джерело: Ігор Табурець