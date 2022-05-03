У закладах охорони здоров’я, які уклали контракти в межах Програми медичних гарантій з Національною службою здоров’я України (НСЗУ), не повинні брати оплату за надання медичних послуг або діагностику, що входять до контрактних пакетів.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.
У разі виникнення проблем із наданням медичної допомоги, або якщо комунальна або державна медустанова, маючи можливість продіагностувати пацієнта, направляє його на платну діагностику в приватний сектор, потрібно звертатися:
- в контакт-центр МОЗ 0800 60 20 19;
- на гарячу лінію НСЗУ 16-77.
Зазначається, що на 2022 рік у програмі медичних гарантій передбачено 38 пакетів послуг. По кожному із них передбачений певний обсяг медичної допомоги, яку лікарня повинна надати безкоштовно.
Серед пакетів на 2022 рік:
- лікування інсульту та інфаркту;
- дослідження для раннього виявлення онкології;
- медична допомога породіллям;
- медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках;
- первинна та екстрена медична допомога;
- хірургічні операції дорослим і дітям в стаціонарних умовах і в умовах стаціонару одного дня;
- стаціонарна допомога дорослим і дітям без проведення хірургічних операцій;
- стаціонарна допомога пацієнтам з Covid-19, викликаним коронавірусом SARS-CoV-2.