У закладах охорони здоров’я, які уклали контракти в межах Програми медичних гарантій з Національною службою здоров’я України (НСЗУ), не повинні брати оплату за надання медичних послуг або діагностику, що входять до контрактних пакетів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

У разі виникнення проблем із наданням медичної допомоги, або якщо комунальна або державна медустанова, маючи можливість продіагностувати пацієнта, направляє його на платну діагностику в приватний сектор, потрібно звертатися:

в контакт-центр МОЗ 0800 60 20 19;

на гарячу лінію НСЗУ 16-77.

Зазначається, що на 2022 рік у програмі медичних гарантій передбачено 38 пакетів послуг. По кожному із них передбачений певний обсяг медичної допомоги, яку лікарня повинна надати безкоштовно.

Серед пакетів на 2022 рік: