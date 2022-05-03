Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини

Загалом 38 пакетів: які послуги в українських лікарнях є безкоштовними

3 Травня 2022, 10:17
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
диагностика
Джерело: Depositphotos

У закладах охорони здоров’я, які уклали контракти в межах Програми медичних гарантій з Національною службою здоров’я України (НСЗУ), не повинні брати оплату за надання медичних послуг або діагностику, що входять до контрактних пакетів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

Читайте також:
щепленняЯк зробити щеплення дитині, якщо на руках немає медичної карти – роз’яснення МОЗ

У разі виникнення проблем із наданням медичної допомоги, або якщо комунальна або державна медустанова, маючи можливість продіагностувати пацієнта, направляє його на платну діагностику в приватний сектор, потрібно звертатися:

  • в контакт-центр МОЗ 0800 60 20 19;
  • на гарячу лінію НСЗУ 16-77.

Зазначається, що на 2022 рік у програмі медичних гарантій передбачено 38 пакетів послуг. По кожному із них передбачений певний обсяг медичної допомоги, яку лікарня повинна надати безкоштовно.

Серед пакетів на 2022 рік:

  • лікування інсульту та інфаркту;
  • дослідження для раннього виявлення онкології;
  • медична допомога породіллям;
  • медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках;
  • первинна та екстрена медична допомога;
  • хірургічні операції дорослим і дітям в стаціонарних умовах і в умовах стаціонару одного дня;
  • стаціонарна допомога дорослим і дітям без проведення хірургічних операцій;
  • стаціонарна допомога пацієнтам з Covid-19, викликаним коронавірусом SARS-CoV-2.

Джерело
МОЗ
Теги
Лікарні, НСЗУ, послуги
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь