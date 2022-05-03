В учреждениях здравоохранения, которые заключили контракты в рамках Программы медицинских гарантий с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ), не должны брать оплату за предоставление медицинских услуг или диагностику, входящие в контрактные пакеты.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

В случае возникновения проблем с оказанием медпомощи или если коммунальное либо государственное медучреждение, имея возможность продиагностировать пациента, направляет его на платную диагностику в частный сектор, нужно обращаться:

в контакт-центр Минздрава 0800 60 20 19;

на горячую линию НСЗУ 16-77.

Отмечается, что на 2022 год в программе медицинских гарантий предусмотрено 38 пакетов услуг. По каждому из них предусмотрен определенный объем медицинской помощи, которую больница должна предоставить бесплатно.

Среди пакетов на 2022 год: