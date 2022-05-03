В учреждениях здравоохранения, которые заключили контракты в рамках Программы медицинских гарантий с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ), не должны брать оплату за предоставление медицинских услуг или диагностику, входящие в контрактные пакеты.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
В случае возникновения проблем с оказанием медпомощи или если коммунальное либо государственное медучреждение, имея возможность продиагностировать пациента, направляет его на платную диагностику в частный сектор, нужно обращаться:
- в контакт-центр Минздрава 0800 60 20 19;
- на горячую линию НСЗУ 16-77.
Отмечается, что на 2022 год в программе медицинских гарантий предусмотрено 38 пакетов услуг. По каждому из них предусмотрен определенный объем медицинской помощи, которую больница должна предоставить бесплатно.
Среди пакетов на 2022 год:
- лечение инсульта и инфаркта;
- исследования для раннего выявления онкологии;
- медицинская помощь роженицам;
- медицинская помощь новорожденным в сложных неонатальных случаях;
- первичная и экстренная медицинская помощь;
- хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях и в условиях стационара одного дня;
- стационарная помощь взрослым и детям без проведения хирургических операций;
- стационарная помощь пациентам с Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.