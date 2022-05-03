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Всего 38 пакетов: какие услуги в украинских больницах являются бесплатными

3 мая 2022, 10:17
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
диагностика
Источник: Depositphotos

В учреждениях здравоохранения, которые заключили контракты в рамках Программы медицинских гарантий с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ), не должны брать оплату за предоставление медицинских услуг или диагностику, входящие в контрактные пакеты.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

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В случае возникновения проблем с оказанием медпомощи или если коммунальное либо государственное медучреждение, имея возможность продиагностировать пациента, направляет его на платную диагностику в частный сектор, нужно обращаться:

  • в контакт-центр Минздрава 0800 60 20 19;
  • на горячую линию НСЗУ 16-77.

Отмечается, что на 2022 год в программе медицинских гарантий предусмотрено 38 пакетов услуг. По каждому из них предусмотрен определенный объем медицинской помощи, которую больница должна предоставить бесплатно.

Среди пакетов на 2022 год:

  • лечение инсульта и инфаркта;
  • исследования для раннего выявления онкологии;
  • медицинская помощь роженицам;
  • медицинская помощь новорожденным в сложных неонатальных случаях;
  • первичная и экстренная медицинская помощь;
  • хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях и в условиях стационара одного дня;
  • стационарная помощь взрослым и детям без проведения хирургических операций;
  • стационарная помощь пациентам с Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Источник
Минздрав
Теги
Лікарні, НСЗУ, послуги
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