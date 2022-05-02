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Як зробити щеплення дитині, якщо на руках немає медичної карти – роз’яснення МОЗ

2 Травня 2022, 12:52
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
щеплення
Джерело: Depositphotos

Міністерство охорони здоров’я України дало роз’яснення, як зробити щеплення дитині, якщо в силу обставин на руках немає її медичної карти.

– Під час війни важливо дотримуватися календаря профілактичних щеплень і забезпечити собі й дитині повний захист, – наголошується в повідомленні.

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Як зробити щеплення дитині без медкарти:

  • якщо ви перебуваєте в іншому місті й не маєте можливості робити щеплення у лікаря, з яким підписана декларація, ви можете вакцинуватися в найближчій лікарні;
  • всі дані про щеплення, починаючи з минулого року, вносяться в єдину електронну систему охорони здоров’я (ЕСОЗ), де лікар зможе побачити вакцинальний статус дитини;
  • отримання паперової довідки є необов’язковим, але за запитом/вимогою батьків лікар може видати довідку про проведені щеплення.

Відзначається, що всі наступні щеплення будуть також вносити в цю довідку і в ЕСЗО.

Джерело
МОЗ
Теги
Батьки, МОЗ України, Щеплення
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