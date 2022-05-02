Министерство здравоохранения Украины дало разъяснение, как сделать прививку ребенку, если в силу обстоятельств на руках нет его медицинской карты.

— Во время войны важно придерживаться календаря профилактических прививок и обеспечить себе и ребенку полную защиту, — отмечается в сообщении.

Как сделать прививку ребенку без медкарты:

если вы находитесь в другом городе и не имеете возможности прививаться у врача, с которым подписана декларация, вы можете вакцинироваться в ближайшей больнице;

все данные о прививках, начиная с прошлого года, вносятся в Единую электронную систему здравоохранения (ЕСЗО), где есть врач сможет увидеть вакцинальный статус ребенка;

получение бумажной справки является необязательным, но по запросу/требованию родителей врач может выдать справку о проведенных прививках.

Отмечается, что все последующие прививки будут также вносить в эту справку и в ЕСЗО.