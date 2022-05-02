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Как сделать прививку ребенку, если на руках нет медицинской карты – разъяснение Минздрава

2 мая 2022, 12:52
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
щеплення
Источник: Depositphotos

Министерство здравоохранения Украины дало разъяснение, как сделать прививку ребенку, если в силу обстоятельств на руках нет его медицинской карты.

— Во время войны важно придерживаться календаря профилактических прививок и обеспечить себе и ребенку полную защиту, — отмечается в сообщении.

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Как сделать прививку ребенку без медкарты:

  • если вы находитесь в другом городе и не имеете возможности прививаться у врача, с которым подписана декларация, вы можете вакцинироваться в ближайшей больнице;
  • все данные о прививках, начиная с прошлого года, вносятся в Единую электронную систему здравоохранения (ЕСЗО), где есть врач сможет увидеть вакцинальный статус ребенка;
  • получение бумажной справки является необязательным, но по запросу/требованию родителей врач может выдать справку о проведенных прививках.

Отмечается, что все последующие прививки будут также вносить в эту справку и в ЕСЗО.

Источник
Минздрав
Теги
Батьки, МОЗ Украины, Прививка
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