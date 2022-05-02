Исследовательская компания Gradus Research опубликовала данные опроса, проведенного среди граждан возрастом 18-64 лет, имеющих детей до 18 лет.

— 75% опрошенных родителей наблюдали посттравматический синдром у детей. Это очень высокий показатель. Хотя детей, реально переживших влияние боевых действий, гораздо меньше. Однако дети максимально чувствительны к состоянию взрослых, которые их окружают, — отметила основательница и СЕО Gradus Research Евгения Близнюк.

По ее словам, расстроенные родители или бабушки с дедушками оказывают не меньшее влияние на ухудшение психологического состояния ребенка, чем объективные события в стране. Поэтому, как говорят в самолетах, сначала нужно надеть защитную маску на себя, а потом на ребенка.

Самый распространенный симптом, по словам Евгении Близнюк, так называемые эмоциональные качели, когда настроение быстро и без внешних причин колеблется от очень хорошего до очень плохого и наоборот.

Также, каждый пятый ребенок имеет нарушение сна, у каждого десятого – проблемы с общением, ночные кошмары и ухудшение памяти.

Психологи рекомендуют разговаривать с детьми на тему войны, давая названия явлениям и обсуждая причины тех или иных действий. Две трети родителей имели прямой разговор с ребенком о войне.

Остальные считают своих детей или слишком маленькими для такого разговора (чаще это относится к детям младше 9 лет) или уже взрослыми, то есть все понимающими (это чаще касается детей старше 14 лет).

Четверть детей нуждалась в медицинской помощи после начала агрессии. Из них 40% не смогли эту помощь получить из-за отсутствия нужного врача или больницы рядом. Недостаток психологической поддержки – одна из главных потребностей, которые идентифицируют украинские родители.

Но такого, в чем бы дети остро нуждались и никоим образом не могли получить, у 79% респондентов не было.

Подавляющее большинство украинцев школьного возраста продолжают обучение в школе удаленно. Однако, по мнению 66% опрошенных родителей, качество учебного процесса значительно ухудшилось. Налаживание учебного процесса — наибольшая потребность украинских детей, по мнению респондентов. За ней следует потребность в одежде/обуви и учебных принадлежностях.

Более половины опрошенных заявили, что в настоящее время не работают, денежные поступления в семейные бюджеты упали. Более половины (55%) респондентов остались в месте постоянного жительства.

Однако этот показатель значительно колеблется по регионам: на Западе Украины осталось дома 77%, на Востоке — всего 25% опрошенных.

По оценкам ЮНИСЕФ, в общей сложности половина из 7,5 млн украинских детей была вынуждена покинуть привычную жизнь, а 2 млн уехали за пределы Украины — это самое массовое перемещение несовершеннолетних через военные действия со времен Второй мировой.

Дети всегда были в центре усилий и чаяний украинцев. Лучшая жизнь для них — один из главных мотиваторов для наших земляков, который позволяет украинцам выносить все кризисы и строить будущее.

Об этом говорили исследования, проведенные Gradus Research летом 2021 года, к 30-летию Независимости Украины, когда темой опроса было, о чем мечтают украинцы для себя и своих детей. Однако война коренным образом изменила контекст исследований.

Опрос был проведен исследовательской компанией Gradus Research методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении. Онлайн-панель Gradus отображает структуру населения городов с количеством жителей более 50 тыс. в возрасте 18-60 лет по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону. Период проведения — 26 апреля-27 апреля 2022 года. Опрошено 784 респондентов, имеющих детей (до 18 лет), общее количество детей, охваченных опросом, 1 179.

Источник: Gradus Research