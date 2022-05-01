Американские психиатры рассказали, что такое кошмарные сны, каковы их причины и какими могут быть последствия.

Кошмар — это тревожный сон, связанный с тревогами или страхом, которые заставляют проснуться. Кошмары обычно распространены среди детей, но могут случиться в любом возрасте. Если это происходит редко, то беспокоиться не о чем. А вот если постоянно, то последствия для здоровья могут быть самыми ужасными.

Скорее всего, кошмар может присниться во второй половине ночи. Это, как правило, короткие эпизоды, но они заставляют нас просыпаться, и возвращение ко сну может быть затруднено.

Кошмар может включать в себя следующие особенности:

сон кажется ярким и реальным, часто становясь все более тревожным по мере того, как сон разворачивается;

сюжетная линия сна обычно связана с угрозами безопасности или выживанию;

кошмарный сон обязательно будит человека;

охватывает чувство страха, тревоги, злости, грусти или отвращения;

возникают потливость или учащенное сердцебиение;

ясное мышление после пробуждения с возможностью вспомнить детали своего сна.

Кошмары считаются расстройством только в том случае, если такие они повторяются довольно часто и приводят к депрессивному, подавленному состоянию в течение всего дня.

Врачи называют кошмарное расстройство парасомнией — типом расстройства сна, которое связано с нежелательными переживаниями, возникающими во время засыпания, во время сна или при пробуждении.

Факторы, которые провоцируют кошмары:

стресс или тревога ;

травма;

хроническое недосыпание;

прием определенных лекарственных препаратов, это могут быть некоторые антидепрессанты, лекарства от кровяного давления, бета-блокаторы, препараты, используемые для лечения болезни Паркинсона или для помощи в отказе от курения;

употребление или отмена алкоголя и рекреационных наркотиков;

страшные книги и фильмы.

Кошмарное расстройство может вызвать:

чрезмерную дневную сонливость, которая может привести к трудностям в школе или на работе или к проблемам с концентрацией внимания;

проблемы с настроением, такие как депрессия или тревога из-за снов, которые продолжают вас беспокоить;

боязнь идти в постель из-за страха, что приснится еще один плохой сон;

суицидальные мысли или попытки самоубийства.

Источник: Mayo Clinic