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Сводят с ума и толкают к суициду: что такое кошмарные сны и чем они опасны для здоровья

1 мая 2022, 17:19
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
кошмар
Источник: Depositphotos

Американские психиатры рассказали, что такое кошмарные сны, каковы их причины и какими могут быть последствия.

Кошмар — это тревожный сон, связанный с тревогами или страхом, которые заставляют проснуться. Кошмары обычно распространены среди детей, но могут случиться в любом возрасте. Если это происходит редко, то беспокоиться не о чем. А вот если постоянно, то последствия для здоровья могут быть самыми ужасными.

Скорее всего, кошмар может присниться во второй половине ночи. Это, как правило, короткие эпизоды, но они заставляют нас просыпаться, и возвращение ко сну может быть затруднено.

Кошмар может включать в себя следующие особенности:

  • сон кажется ярким и реальным, часто становясь все более тревожным по мере того, как сон разворачивается;
  • сюжетная линия сна обычно связана с угрозами безопасности или выживанию;
  • кошмарный сон обязательно будит человека;
  • охватывает чувство страха, тревоги, злости, грусти или отвращения;
  • возникают потливость или учащенное сердцебиение;
  • ясное мышление после пробуждения с возможностью вспомнить детали своего сна.

Кошмары считаются расстройством только в том случае, если такие они повторяются довольно часто и приводят к депрессивному, подавленному состоянию в течение всего дня.

Врачи называют кошмарное расстройство парасомнией — типом расстройства сна, которое связано с нежелательными переживаниями, возникающими во время засыпания, во время сна или при пробуждении.

Факторы, которые провоцируют кошмары:

  • стресс или тревога;
  • травма;
  • хроническое недосыпание;
  • прием определенных лекарственных препаратов, это могут быть некоторые антидепрессанты, лекарства от кровяного давления, бета-блокаторы, препараты, используемые для лечения болезни Паркинсона или для помощи в отказе от курения;
  • употребление или отмена алкоголя и рекреационных наркотиков;
  • страшные книги и фильмы

Кошмарное расстройство может вызвать:

  • чрезмерную дневную сонливость, которая может привести к трудностям в школе или на работе или к проблемам с концентрацией внимания;
  • проблемы с настроением, такие как депрессия или тревога из-за снов, которые продолжают вас беспокоить;
  • боязнь идти в постель из-за страха, что приснится еще один плохой сон;
  • суицидальные мысли или попытки самоубийства.

Источник: Mayo Clinic

Теги
Депрессия, Советы психолога, психічні розлади, Сон
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