Американские психиатры рассказали, что такое кошмарные сны, каковы их причины и какими могут быть последствия.
Кошмар — это тревожный сон, связанный с тревогами или страхом, которые заставляют проснуться. Кошмары обычно распространены среди детей, но могут случиться в любом возрасте. Если это происходит редко, то беспокоиться не о чем. А вот если постоянно, то последствия для здоровья могут быть самыми ужасными.
Скорее всего, кошмар может присниться во второй половине ночи. Это, как правило, короткие эпизоды, но они заставляют нас просыпаться, и возвращение ко сну может быть затруднено.
Кошмар может включать в себя следующие особенности:
- сон кажется ярким и реальным, часто становясь все более тревожным по мере того, как сон разворачивается;
- сюжетная линия сна обычно связана с угрозами безопасности или выживанию;
- кошмарный сон обязательно будит человека;
- охватывает чувство страха, тревоги, злости, грусти или отвращения;
- возникают потливость или учащенное сердцебиение;
- ясное мышление после пробуждения с возможностью вспомнить детали своего сна.
Кошмары считаются расстройством только в том случае, если такие они повторяются довольно часто и приводят к депрессивному, подавленному состоянию в течение всего дня.
Врачи называют кошмарное расстройство парасомнией — типом расстройства сна, которое связано с нежелательными переживаниями, возникающими во время засыпания, во время сна или при пробуждении.
Факторы, которые провоцируют кошмары:
- стресс или тревога;
- травма;
- хроническое недосыпание;
- прием определенных лекарственных препаратов, это могут быть некоторые антидепрессанты, лекарства от кровяного давления, бета-блокаторы, препараты, используемые для лечения болезни Паркинсона или для помощи в отказе от курения;
- употребление или отмена алкоголя и рекреационных наркотиков;
- страшные книги и фильмы.
Кошмарное расстройство может вызвать:
- чрезмерную дневную сонливость, которая может привести к трудностям в школе или на работе или к проблемам с концентрацией внимания;
- проблемы с настроением, такие как депрессия или тревога из-за снов, которые продолжают вас беспокоить;
- боязнь идти в постель из-за страха, что приснится еще один плохой сон;
- суицидальные мысли или попытки самоубийства.
Источник: Mayo Clinic