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Зводять з розуму і штовхають до суїциду: що таке кошмарні сни і чим вони небезпечні для здоров’я

1 Травня 2022, 17:19
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
кошмар
Джерело: Depositphotos

Американські психіатри розповіли, що таке кошмарні сни, які їхні причини і якими можуть бути наслідки.

Кошмар – це тривожний сон, пов’язаний з тривогами або страхом, які змушують прокинутися. Кошмари зазвичай поширені серед дітей, але можуть трапитися в будь-якому віці. Якщо це відбувається рідко, то непокоїтися нема про що. А ось якщо постійно, то наслідки для здоров’я можуть бути найжахливішими

Швидше за все, кошмар може приснитися в другій половині ночі. Це, як правило, короткі епізоди, але вони змушують нас прокидатися, і повернення до сну може бути утруднено.

Кошмар може включати в себе такі особливості:

  • сон здається яскравим і реальним, часто стаючи все більш тривожним у міру того, як сон розгортається;
  • сюжетна лінія сну зазвичай пов’язана з загрозами безпеці або виживанню;
  • кошмарний сон обов’язково будить людину;
  • охоплює почуття страху, тривоги, злості, смутку або відрази;
  • виникають пітливість або прискорене серцебиття;
  • ясне мислення після пробудження з можливістю згадати деталі свого сну.

Кошмари вважаються розладом тільки в тому випадку, якщо такі вони повторюються досить часто і призводять до депресивного, пригніченого стану протягом усього дня.

Лікарі називають кошмарний розлад парасомніей –  розлад сну, який пов’язаний з небажаними переживаннями, що виникають під час засипання, під час сну або при пробудженні.

Фактори, які провокують кошмари:

  • стрес або тривога;
  • травма;
  • хронічне недосипання;
  • прийом певних лікарських препаратів, це можуть бути деякі антидепресанти, ліки від кров’яного тиску, бета-блокатори, препарати, що використовуються для лікування хвороби Паркінсона або для допомоги у відмові від куріння;
  • вживання або скасування алкоголю та рекреаційних наркотиків;
  • страшні книги і фільми.

Кошмарний розлад може викликати:

  • надмірну денну сонливість, яка може привести до труднощів в школі або на роботі або до проблем з концентрацією уваги;
  • проблеми з настроєм, такі як депресія або тривога через думки, які продовжують вас непокоїти;
  • боязнь йти в ліжко через страх, що присниться ще один поганий сон;
  • суїцидальні думки або спроби самогубства.

Джерело: Mayo Clinic

Теги
Депресія, Поради психолога, психічні розлади, Сон
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