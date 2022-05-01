Американські психіатри розповіли, що таке кошмарні сни, які їхні причини і якими можуть бути наслідки.

Кошмар – це тривожний сон, пов’язаний з тривогами або страхом, які змушують прокинутися. Кошмари зазвичай поширені серед дітей, але можуть трапитися в будь-якому віці. Якщо це відбувається рідко, то непокоїтися нема про що. А ось якщо постійно, то наслідки для здоров’я можуть бути найжахливішими

Швидше за все, кошмар може приснитися в другій половині ночі. Це, як правило, короткі епізоди, але вони змушують нас прокидатися, і повернення до сну може бути утруднено.

Кошмар може включати в себе такі особливості:

сон здається яскравим і реальним, часто стаючи все більш тривожним у міру того, як сон розгортається;

сюжетна лінія сну зазвичай пов’язана з загрозами безпеці або виживанню;

кошмарний сон обов’язково будить людину;

охоплює почуття страху, тривоги, злості, смутку або відрази;

виникають пітливість або прискорене серцебиття;

ясне мислення після пробудження з можливістю згадати деталі свого сну.

Кошмари вважаються розладом тільки в тому випадку, якщо такі вони повторюються досить часто і призводять до депресивного, пригніченого стану протягом усього дня.

Лікарі називають кошмарний розлад парасомніей – розлад сну, який пов’язаний з небажаними переживаннями, що виникають під час засипання, під час сну або при пробудженні.

Фактори, які провокують кошмари:

стрес або тривога;

травма;

хронічне недосипання;

прийом певних лікарських препаратів, це можуть бути деякі антидепресанти, ліки від кров’яного тиску, бета-блокатори, препарати, що використовуються для лікування хвороби Паркінсона або для допомоги у відмові від куріння;

вживання або скасування алкоголю та рекреаційних наркотиків;

страшні книги і фільми.

Кошмарний розлад може викликати:

надмірну денну сонливість, яка може привести до труднощів в школі або на роботі або до проблем з концентрацією уваги;

проблеми з настроєм, такі як депресія або тривога через думки, які продовжують вас непокоїти;

боязнь йти в ліжко через страх, що присниться ще один поганий сон;

суїцидальні думки або спроби самогубства.

Джерело: Mayo Clinic