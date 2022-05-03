Юлия Скип из Львовской области получила новое сердце от поляка. Это первая операция по пересадке органов гражданам Украины в Польше.

Об этом сообщило Национальное движение За трансплантацию в социальных сетях.

— В Украине с началом войны многие пациенты остались без медицинской помощи, и многие пациенты, которые нуждаются в пересадке органов. И вот граждане Польши вновь показали свое наибольшее проявление человечности. Когда после смерти сердце поляка подошло нашей девушке с Украины, они не задумываясь сделали пересадку и спасли ей жизнь, — отметили в организации.

36-летняя Юлия длительное время страдала сердечной недостаточностью. Ее сердце не могло полноценно обеспечивать кровоснабжение организма из-за редкой формы кардиомиопатии.

Женщина ждала донора и операцию, но война все изменила. Впоследствии в тяжелом состоянии она попала в Польшу.

— Операция прошла успешно, сейчас украинку будет ждать долгий период восстановления и реабилитации, — добавили они.

Директор по развитию Первого медицинского объединения Львова Ирина Заславец знакома с пациенткой с 2017 года. По ее словам, этот шаг Польши — достойный наибольшего уважения поступок.

— Более десяти лет органы от посмертных доноров в Европе не пересаживали. Но сейчас поляки, которые уже приютили более миллиона украинцев, сказали: “Военные беженцы из Украины теперь имеют те же права на лечение в Польше, которые до сих пор имел каждый застрахованный гражданин Польши”, — говорит она.

Раньше в Польше это было невозможно, ведь Украина не является членом ни одной международной организации по координации трансплантаций в разных странах. Поэтому, это первая операция по пересадке органов гражданам Украины в Польше.

Источник: Ирина Заславец, Национальное движение За трансплантацию

Фото: Ирина Заславец