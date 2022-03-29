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Несмотря на обстрелы, трансплантации продолжаются: во Львове пересадили почки двум эвакуированным из Киева мальчикам

29 марта 2022, 14:00
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Юрко Ігор Львів

Из Центра трансплантации Первого Львовского территориального медицинского объединения сегодня выписывают детей, эвакуированных из киевского Охматдета. Им 12 марта успешно пересадили почки от посмертного донора.

Несмотря на войну, львовские трансплантологи пересадили сердце и почки, продолжая путь к трансплантационной независимости Украины.

15-летний Игорь и 12-летний Юра вместе проходили диализ в столичном Охматдете. Они в один день получили новый орган и вместе выписываются из больницы!

після трансплантації

После трансплантации, г. Львов

Игорь из Донецкой области. Парень родился с больными почками, лечение не помогало, болезнь прогрессировала. На диализе находился два года, сначала в Запорожье, последние полгода в Киеве.

Юрчик из Житомирской области, три года лечился в Киеве. После ангины у него отказали почки. С тех пор мальчик был на диализе.

С начала войны в Украине, когда россияне начали обстреливать Киев ракетами, скрывавшихся в укрытиях детей — пациентов Охматдета, эвакуировали во Львов. А там 12 марта мальчикам удалось получить донорские почки. Теперь они выписываются из больницы и строят планы на жизнь!

Донорское сердце пересадили 40-летнему Виталию из Черновцов. Он также после простуды в 2016 году получил осложнение – делятационную кардиомиопатию. В результате болезни его сердце увеличилось вдвое и не могло перекачивать достаточное количество крови. Он не мог работать и жить полноценно, имел одышку. А через две недели после трансплантации сердца, Виталий чувствует себя прекрасно. Он тоже спешит домой обнять двух сынишек и уже строит планы.

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Донором для трех человек стал 29-летний мужчина, скончавшийся в результате инсульта. Медики пытались его спасти, но тщетно. Согласие на трансплантацию дали родственники умершего.

Источник: Первое ТМО г. Львова 

Фото: Первое ТМО г. Львова 

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