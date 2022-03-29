Из Центра трансплантации Первого Львовского территориального медицинского объединения сегодня выписывают детей, эвакуированных из киевского Охматдета. Им 12 марта успешно пересадили почки от посмертного донора.

Несмотря на войну, львовские трансплантологи пересадили сердце и почки, продолжая путь к трансплантационной независимости Украины.

15-летний Игорь и 12-летний Юра вместе проходили диализ в столичном Охматдете. Они в один день получили новый орган и вместе выписываются из больницы!

Игорь из Донецкой области. Парень родился с больными почками, лечение не помогало, болезнь прогрессировала. На диализе находился два года, сначала в Запорожье, последние полгода в Киеве.

Юрчик из Житомирской области, три года лечился в Киеве. После ангины у него отказали почки. С тех пор мальчик был на диализе.

С начала войны в Украине, когда россияне начали обстреливать Киев ракетами, скрывавшихся в укрытиях детей — пациентов Охматдета, эвакуировали во Львов. А там 12 марта мальчикам удалось получить донорские почки. Теперь они выписываются из больницы и строят планы на жизнь!

Донорское сердце пересадили 40-летнему Виталию из Черновцов. Он также после простуды в 2016 году получил осложнение – делятационную кардиомиопатию. В результате болезни его сердце увеличилось вдвое и не могло перекачивать достаточное количество крови. Он не мог работать и жить полноценно, имел одышку. А через две недели после трансплантации сердца, Виталий чувствует себя прекрасно. Он тоже спешит домой обнять двух сынишек и уже строит планы.

Донором для трех человек стал 29-летний мужчина, скончавшийся в результате инсульта. Медики пытались его спасти, но тщетно. Согласие на трансплантацию дали родственники умершего.

Источник: Первое ТМО г. Львова

Фото: Первое ТМО г. Львова