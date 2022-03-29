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Попри обстріли, трансплантації продовжуються: у Львові пересадили нирки двом евакуйованим з Києва хлопчикам

29 Березня 2022, 14:00
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Юрко Ігор Львів

З Центру трансплантації Першого Львівського територіального медичного об’єднання сьогодні виписують діток, які були евакуйовані з київського Охматдиту. Їм 12 березня успішно пересадили  нирки від посмертного донора.

Попри війну львівські трансплантологи пересадили серце та нирки, продовжуючи шлях до трансплантаційної незалежності України.

15-річний Ігор та 12-річний Юрко разом проходили діаліз в столичному Охматдиті. Вони в один день отримали новий орган і разом виписуються з лікарні!

після трансплантації

Після трансплантації м. Львів

Ігор з Донецької області. Хлопець народився з хворими нирками, лікування не допомагало, хвороба прогресувала. На діалізі перебував два роки, спочатку у Запоріжжі, останні півроку в Києві.

Юрчик з Житомирської області, три роки лікувався у Києві. Після ангіни у нього відмовили нирки. Відтоді хлопчик був на діалізі.

З початку війни в Україні, коли росіяни почали обстрілювати Київ ракетами, дітей – пацієнтів Охматдиту, що ховалися в укриттях, евакуювали до Львова. А там 12 березня хлопчикам пощастило отримати донорські нирки. Зараз вони виписуються з лікарні і будують плани на життя!

Донорське серце пересадили 40-річному Віталію з Чернівців. Він також після застуди в 2016 році отримав ускладнення – делятаційну кардіоміопатію. Внаслідок хвороби його серце збільшилось удвічі і не могло перекачувати достатню кількість крові. Він не міг працювати й жити повноцінно, мав одишку. А за два тижні після трансплантації серця, Віталій почувається чудово. Він також поспішає додому обійняти двох синочків та вже будує плани.

Донором для трьох людей став 29-річний чоловік, який помер внаслідок інсульту. Медики намагалися його врятувати, та марно. Згоду на трансплантацію дали рідні померлого.

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