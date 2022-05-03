Юлія Скіп з Львівської області отримала нове серце від поляка. Це перша операція з пересадки органів громадянам України в Польщі.

Про це повідомив Національний рух За трансплантацію у соціальних мережах.

– В Україні з початком війни багато пацієнтів залишилися без медичної допомоги, і багато пацієнтів, які потребують пересадки органів. І ось громадяни Польщі знову показали свій найбільший прояв людяності. Коли після смерті серце поляка підійшло нашій дівчині з України, вони не замислюючись зробили пересадку і врятували їй життя, – зазначили в організації.

36-річна Юлія тривалий час страждала на серцеву недостатність. Її серце не могло повноцінно забезпечувати кровопостачання організму через рідкісну форму кардіоміопатії.

Жінка чекала на донора та операцію, але війна все змінила. Згодом у важкому стані вона потрапила до Польщі.

– Операція пройшла успішно, зараз українку чекатиме довгий період відновлення та реабілітації, – додали вони.

Директор з розвитку першого медичного об’єднання Львова Ірина Заславець знайома з пацієнткою з 2017 року. За її словами, цей крок Польщі – гідний найбільшої поваги вчинок.

– Понад десять років органи українцям від посмертних донорів в Європі не пересаджували. Але зараз поляки, які вже прихистили понад мільйон українців, сказали:”Військові біженці з України тепер мають ті ж права на лікування в Польщі, які досі мав кожен застрахований громадянин Польщі”, – каже вона.

Раніше у Польщі це було неможливо, адже Україна не є членом жодної міжнародної організації з координації трансплантацій у різних країнах. Тому, це перша операція з пересадки органів громадянам України в Польщі.

Джерело: Ірина Заславець, Національний рух За трансплантацію

Фото: Ірина Заславець