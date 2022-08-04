Специалисты Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф почти час проводили реанимацию сердечной деятельности пациентке после внезапной остановки сердца.

Об этом сотрудники клиники рассказали на своей странице в Facebook.

— Это был ночной вызов. Основание для него стали жалобы 49-летней женщины на боли за грудиной, – рассказывает врач медицины неотложных состояний подстанции №3 станции ЭМП Львов Юрий Грабинский.

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Вместе с с фельдшером Мартой Мельник и водителем Андреем Кунцем бригада помчалась на спасение по ночным улицам.

— Честно говоря, возраст пациентки не был характерен для возникновения сердечно-сосудистой патологии, — признается медик.

По его словам, явного болевого синдрома не было. Женщина жаловалась на спазмирующую боль в области сердца и на онемение левой руки.

Кардиограмма показала инфаркт по задней стенке. Согласно протоколу лечения в таких ситуациях, пациентке поставили катетер.

Остановка сердечно-сосудистой деятельности произошла, когда женщина, несмотря на все рекомендации и предостережения, села.

Не теряя ни секунды медики уложили ее на пол и начали проводить реанимационные мероприятия. Спустя 51 минуту зафиксировали восстановление ритма и самостоятельное дыхание.

— О времени в такие моменты не думаешь, перестаешь обращать внимание на то, что творится вокруг. Важны лишь твои отточенные движения, знания, профессионализм и одно желание на всех: “Живи!”, — рассказывает Юрий.

Поскольку у пациентки была избыточная масса тела, вызвали на помощь работников патрульной полиции Львовской области, которые помогли спустить женщину с восьмого этажа.

И когда казалось, что самое трудное позади, у больной во время транспортировки повторно происходит фибрилляция желудочков. Восстановить сердечный ритм и дыхание удалось с помощью дефибрилляции.

— Это был один из самых трудных вызовов за смену. В общей сложности семь раз мы проводили дефибрилляцию, однако пациентку мы доставили в специализированное медицинское учреждение в приглушенном сознании, контактную, она отвечала на вопросы, хоть и с опозданием, — делится подробностями медик.

Он отмечает, что проблема в данном случае была не только в лишнем весе, в анамнезе у пациентки были сахарный диабет и ряд других заболеваний.

Хочется подчеркнуть важность профилактических осмотров, здорового образа, правильного питания. К сожалению, не все реанимации заканчиваются успешно. Заботьтесь о себе и помните о бесценном даре – здоровье, резюмирует медик.

Источник: Львовский областной центр экстренной медицинской помощи