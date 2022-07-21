В ходе исследований, проведенных учеными разных стран, было установлено, что привычка принимать холодный душ, особенно в жаркую погоду, может спровоцировать сердечный приступ даже у относительно молодых людей.

— Сердечный приступ возникает, когда одна из коронарных артерий внезапно блокируется образованием тромба или имеет чрезвычайно медленный кровоток, — отмечают эксперты медицинской школы Гарварда (США).

По словам ученых, шок от холодной воды вызывает сужение кровеносных сосудов кожи, что увеличивает сопротивление кровотоку внутри тела. В результате увеличивается частота сердечных сокращений, из-за чего сердцу становится труднее перекачивать кровь по телу.

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Американская кардиологическая ассоциация процитировала исследование, которое показало, что погружение в холодную воду в жаркую погоду может вызвать сердечный приступ даже у молодых и здоровых людей.

— Реакция организма на холодовой шок ускоряет сердцебиение и вызывает гипервентиляцию, которая может конфликтовать с реакцией ныряльщика, которая действует наоборот и действует для сохранения кислорода, — поясняют эксперты Ассоциации.

Результат этого известен как вегетативный конфликт, который вызывает аномальные ритмы в сердце, а иногда и внезапную смерть.

Отмечается также, что холодный душ может принести пользу для здоровья, если принимать его с осторожностью.

Самое обширное исследование пользы холодного душа на сегодняшний день было проведено на выборке из 3 тыс. участников, проживающих в Нидерландах.

Выяснилось, что люди, которые принимали холодный душ ежедневно 30, 60 или 90 секунд, на 29% реже брали отпуск из-за болезни.

Отдельные исследования показали, что это может быть связано с тем, что низкие температуры оказывают стимулирующее воздействие на иммунную систему.

Источник: Express