В ході досліджень, проведених вченими різних країн, було встановлено, що звичка приймати холодний душ, особливо в жарку погоду, може спровокувати серцевий напад навіть у відносно молодих людей.

– Серцевий напад виникає, коли одна з коронарних артерій раптово блокується утворенням тромбу або має надзвичайно повільний кровотік, – відзначають експерти медичної школи Гарварда (США).

За словами вчених, шок від холодної води викликає звуження кровоносних судин шкіри, що збільшує опір кровотоку всередині тіла. В результаті збільшується частота серцевих скорочень, через що серцю стає важче перекачувати кров по тілу.

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Американська кардіологічна Асоціація цитувала дослідження, яке показало, що занурення в холодну воду в спекотну погоду може викликати серцевий напад навіть у молодих і здорових людей.

– Реакція організму на холодовий шок прискорює серцебиття і викликає гіпервентиляцію, яка може конфліктувати з реакцією водолаза, яка діє навпаки і діє для збереження кисню, — пояснюють експерти Асоціації.

Результат цього відомий як вегетативний конфлікт, який викликає аномальні ритми в серці, а іноді й раптову смерть.

Відзначається також, що холодний душ може принести користь для здоров’я, якщо приймати його з обережністю.

Найбільше дослідження користі холодного душу на сьогодні було проведено на вибірці з 3 тис. учасників, які проживають у Нідерландах.

З’ясувалося, що люди, які приймали холодний душ щодня 30, 60 або 90 секунд, на 29% рідше брали відпустку через хворобу.

Окремі дослідження показали, що це може бути пов’язано з тим, що низькі температури мають стимулюючий вплив на імунну систему.

Джерело: Express