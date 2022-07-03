На вулиці 35 градусів спеки, яка несе велику небезпеку для людей, які мають серцево-судинні захворювання. У такі дні швидкі часто привозять до кардіологічних і кардіохірургічних клініки пацієнтів з невідкладними станами.

Директор київського Інституту серця, професор Борис Тодуров дав рекомендації таким пацієнтам, як правильно поводитися в спекотні дні, щоб не посилити захворювання.

– Хочу, щоб ви знали про три найважливіші вражаючі фактори: це температура (тепловий удар), зневоднення (втрата рідини в тому числі через піт), втрата важливих мікроелементів, які також виходять з потом. Ці чинники можуть спричинити порушення ритму.

У таку спеку кардіохірург рекомендує пацієнтам якнайменше перебувати на відкритому сонці. Якщо вийшли надвір, постарайтеся бути в тіні. Якщо відчуваєте, що перегрієтеся, зайдіть у прохолодне приміщення та прийміть прохолодний душ.

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– Всім хворим із серцевою патологією треба пити якнайбільше рідини, – радить Тодуров. – Бажано, щоб це була мінеральна вода, а не солодкі напої.

Зневоднення може призвести до утворення тромбів навіть у судинах, яких у нормі вони не утворюються.

– З потом ми втрачаємо багато калію та магнію. Це мікроелементи, які відповідають за серцевий ритм, пояснив кардіохірург. – Тому, якщо ви багато потієте і знаходитесь довго на вулиці, порадьтеся зі своїми кардіологами, сімейними лікарями, які саме препарати калію і магнію вам потрібно приймати, щоб поповнити дефіцит. В іншому випадку у вас можуть з’явитися порушення ритму, аж до найсумніших наслідків.

Борис Тодуров резюмував свої поради: у спеку більше знаходитесь у прохолодному приміщенні, пийте більше води, приймайте калій та магній. Бережіть себе.

Джерело: Борис Тодуров