У цей тяжкий час багато хто відчуває тривожність, не може нормально спати, відчуваэ постійні стреси. Як зменшити вплив стресу на здоров’я, розповідає кардіохірург Борис Тодуров.

Є звичайні речі, які ми можемо зробити самі.

Потрібно постаратися висипатись. Звичайно, гортаючи стрічку новин, людина може до двох-трьох годин ночі не спати, навантажуючи себе потоком новин, і нервова система не має можливості відпочити повноцінно. Тому намагайтеся, що б не сталося, поспати щонайменше 7-8 годин на день.

Тому що виснаження безсонням або коротким періодом сну, це фактор – ризик виникнення серцево-судинних захворювань.

Друге – фізичні навантаження. Я розумію, що сьогодні не час для спорту. Але зараз накопичується певна кількість адреналіну, який можна прибрати лише фізичними навантаженнями.

Якщо є можливість, попрацюйте фізично: у дворі чи городі, якщо є бігова доріжка, якою ви можете пройтися зайві три-п’ять кілометрів. Це буде гарне емоційне розвантаження і адреналін піде сам собою.

По можливості, наголошую на можливості, перемикайтеся. Звичайно, багато людей сьогодні не можуть це дозволити собі навіть уві сні.

Але ті, хто перебуває в більш-менш спокійних місцях, почитайте книгу, перейдіть на дітей, приберіть драматичну домінанту на якийсь час.

Але звичайно, є стани, які не вилікувати біговою доріжкою, глибоким сном, і тоді це вимагає прийому антидепресантів, інших препаратів. Не соромтеся звертатися до своїх невропатологів, інших лікарів. Є стани, за яких валеріанка, собача кропива, корвалол не допоможуть. Кожен стан потребує певної групи препаратів.