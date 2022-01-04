Як боротися з тривожністю та хвилюванням – рекомендації

Кожна людина у житті зіштовхується з ситуаціями, які змушують її хвилюватися – проблеми на роботі, в особистому житті. На жаль, їх не можна уникнути, але можна полегшити стан – тривожність, роздратованість, хвилювання.
Швидкі методики боротьби з тривогою та хвилюванням
- Описати на папері ситуацію, це допоможе подивитися на неї з іншого боку та зрозуміти, що вона, можливо, не настільки серйозна.
- Дихальні практики. Глибокі вдихи та видихи сприятимуть полегшенню стану.
- Прогулянка допоможе відволіктися від тривожних думок.
- Ароматерапія також може допомогти заспокоїтися.
Водночас вживання алкоголю чи паління не є методами боротьби з такими станами. Може лише здаватися, що вони допомагаються, але з часом людина може почати більше хвилюватися.
Що робити, щоб менше хвилюватися
- Залишатися фізично активним. Спорт чи звичайні вправи поліпшують настрій.
- Медитація та йога допомагають відволіктися.
- Здоровий сон – чудова профілактика тривожності.
- Хобі – улюблені справи допоможуть боротися з такими станами.
- Спілування з друзями та родиною також можуть стати у нагоді.
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Варто пам’ятати, що хвилюватися час від часу цілком нормально, оскільки якщо людина відчуває тривогу та хвилювання досить часто та не може швидко запокоїтися, варто звернутися до фахівця.