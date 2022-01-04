Як боротися з тривожністю та хвилюванням – рекомендації

Кожна людина у житті зіштовхується з ситуаціями, які змушують її хвилюватися – проблеми на роботі, в особистому житті. На жаль, їх не можна уникнути, але можна полегшити стан – тривожність, роздратованість, хвилювання.

Швидкі методики боротьби з тривогою та хвилюванням

Описати на папері ситуацію, це допоможе подивитися на неї з іншого боку та зрозуміти, що вона, можливо, не настільки серйозна. Дихальні практики. Глибокі вдихи та видихи сприятимуть полегшенню стану. Прогулянка допоможе відволіктися від тривожних думок. Ароматерапія також може допомогти заспокоїтися.

Водночас вживання алкоголю чи паління не є методами боротьби з такими станами. Може лише здаватися, що вони допомагаються, але з часом людина може почати більше хвилюватися.

Що робити, щоб менше хвилюватися

Залишатися фізично активним. Спорт чи звичайні вправи поліпшують настрій. Медитація та йога допомагають відволіктися. Здоровий сон – чудова профілактика тривожності. Хобі – улюблені справи допоможуть боротися з такими станами. Спілування з друзями та родиною також можуть стати у нагоді.

Варто пам’ятати, що хвилюватися час від часу цілком нормально, оскільки якщо людина відчуває тривогу та хвилювання досить часто та не може швидко запокоїтися, варто звернутися до фахівця.