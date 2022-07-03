На улице 35 градусов жары, которая несет большую опасность для людей, имеющих сердечно-сосудистые заболевания. В такие дни скорые частенько привозят в кардиологические и кардиохирургические клиники пациентов с неотложными состояниями.

Директор киевского Института сердца, профессор Борис Тодуров дал рекомендации таким пациентам, как правильно себя вести в жаркие дни, чтоб не усугубить заболевание.

— Хочу, чтобы вы знали о трех самых важных поражающих фактора: это температура (тепловой удар), обезвоживание (потеря жидкости в том числе через пот), потеря важных микроэлементов, которые также выходят с потом. Эти факторы могут привести к нарушениям ритма.

В такую жару кардиохирург рекомендует пациентам, как можно меньше находиться на открытом солнце . Если вышли на улицу, постарайтесь быть в тени. Если чувствуете, что перегреваетесь, зайдите в прохладное помещение и примите прохладный душ.

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— Поэтому всем больным с сердечной патологией нужно пить как можно больше жидкости, — советует Тодуров. — Желательно, чтобы это была минеральная вода а не сладкие напитки.

Обезвоживание может привести к образованию тромбов даже в тех сосудах, которых в норме они не образуются.

— С потом мы теряем много калия и магния. Это микроэлементы, которые отвечают за сердечный ритм, объяснил кардиохирург. — Поэтому, если вы много потеете и находитесь долго на улице, посоветуйтесь со своими кардиологами, семейными врачами какие именно препараты калия и магния вам нужно принимать, чтобы восполнить появившийся дефицит. В противном случае у вас могут появиться нарушения ритма, вплоть до самых печальных последствий.

Борис Тодуров резюмировал свои советы: в жаркую погоду больше находитесь в прохладном помещении, пейте больше воды, принимайте калий и магний. Берегите себя.

Источник: Борис Тодуров