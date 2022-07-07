Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Актуально

Особенно опасна первая неделя: как смерть близких отражается на людях с больным сердцем

7 июля 2022, 14:12
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
психолог
Источник: Depositphotos

Согласно исследованию шведских ученых, пациенты с сердечной недостаточностью, переживающие горе или оплакивающие потерю близкого члена семьи, подвергаются повышенному риску смерти, особенно в течение первой недели после утраты.

Отмечается, что сердечная недостаточность (СН) затрагивает более 64 млн человек во всем мире. Результаты предыдущих исследований показывают, что депрессия, тревога и низкая социальная поддержка связаны с негативным прогнозом у пациентов с СН. 

Также было проведено множество исследований для подтверждения связи между тяжелым эмоциональным стрессом и кардиомиопатией, также известной как “синдром разбитого сердца”. 

Сейчас смотрят
Читайте также:
психологАлкоголизм, наркомания, сердечные приступы: чем еще чреваты стрессовые расстройства украинцев

Авторы исследования в течение 18 лет изучали почти 500 тыс. пациентов из Шведского регистра сердечной недостаточности. В общей сложности почти 60 тыс. участников исследования испытали тяжелую утрату в среднем за 3,7 года наблюдения. 

Связь между тяжелой утратой и повышенным риском смертности от СН наблюдалась после :

  • смерти ребенка (риск повышен на 10%);
  • супруга (риск повышен на 20 %);
  • внука (риск повышен на 5 %);
  • брата или сестры (повышение риска на 13 %).

Риск смерти от сердечной недостаточности после потери кого-либо из членов семьи был самым высоким в течение первой недели после утраты (повышение риска на 78%).

Наш вывод о том, что тяжелая утрата связана со смертностью у пациентов с сердечной недостаточностью, дополняет и расширяет существующую литературу о роли стресса в прогнозе сердечной недостаточности.

Кроме того, научная работа полностью согласуется с исследованиями, которые сообщали о взаимосвязи между тяжелой утратой и повышенным риском возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, отмечают ученые.

Источник
MedicalXpress
Теги
Наукові дослідження науковці Серце Смерть хвороби
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь