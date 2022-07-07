Согласно исследованию шведских ученых, пациенты с сердечной недостаточностью, переживающие горе или оплакивающие потерю близкого члена семьи, подвергаются повышенному риску смерти, особенно в течение первой недели после утраты.

Отмечается, что сердечная недостаточность (СН) затрагивает более 64 млн человек во всем мире. Результаты предыдущих исследований показывают, что депрессия, тревога и низкая социальная поддержка связаны с негативным прогнозом у пациентов с СН.

Также было проведено множество исследований для подтверждения связи между тяжелым эмоциональным стрессом и кардиомиопатией, также известной как “синдром разбитого сердца”.

Сейчас смотрят

Авторы исследования в течение 18 лет изучали почти 500 тыс. пациентов из Шведского регистра сердечной недостаточности. В общей сложности почти 60 тыс. участников исследования испытали тяжелую утрату в среднем за 3,7 года наблюдения.

Связь между тяжелой утратой и повышенным риском смертности от СН наблюдалась после :

смерти ребенка (риск повышен на 10%);

супруга (риск повышен на 20 %);

внука (риск повышен на 5 %);

брата или сестры (повышение риска на 13 %).

Риск смерти от сердечной недостаточности после потери кого-либо из членов семьи был самым высоким в течение первой недели после утраты (повышение риска на 78%).

Наш вывод о том, что тяжелая утрата связана со смертностью у пациентов с сердечной недостаточностью, дополняет и расширяет существующую литературу о роли стресса в прогнозе сердечной недостаточности.

Кроме того, научная работа полностью согласуется с исследованиями, которые сообщали о взаимосвязи между тяжелой утратой и повышенным риском возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, отмечают ученые.