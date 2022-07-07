Згідно з дослідженням шведських вчених, пацієнти з серцевою недостатністю, які переживають горе або оплакують втрату близького члена сім’ї, піддаються підвищеному ризику смерті, особливо протягом першого тижня після втрати.

Відзначається, що серцева недостатність (СН) зачіпає понад 64 млн осіб у всьому світі. Результати попередніх досліджень показують, що депресія, тривога та низька соціальна підтримка пов’язані з негативним прогнозом у пацієнтів з СН.

Також було проведено безліч досліджень для підтвердження зв’язку між важким емоційним стресом і кардіоміопатією, також відомої як “синдром розбитого серця”.

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Автори дослідження протягом 18 років вивчали майже 500 тис. пацієнтів зі Шведського регістра серцевої недостатності. В цілому майже 60 тис. учасників дослідження зазнали важкої втрати в середньому за 3,7 року спостереження.

Зв’язок між тяжкою втратою та підвищеним ризиком смертності від СН спостерігався після:

смерті дитини (ризик підвищений на 10%);

дружина (ризик підвищений на 20 %);

онука (ризик підвищений на 5 %);

брата або сестри (підвищення ризику на 13 %).

Ризик смерті від серцевої недостатності після втрати будь-кого з членів сім’ї був найвищим протягом першого тижня після втрати (підвищення ризику на 78%).

Наш висновок про те, що важка втрата пов’язана зі смертністю у пацієнтів з серцевою недостатністю, доповнює і розширює існуючу літературу щодо ролі стресу в прогнозі серцевої недостатності.

Крім того, наукова робота повністю узгоджується з дослідженнями, які повідомляли про взаємозв’язок між тяжкою втратою і підвищеним ризиком виникнення серцево-судинних захворювань, відзначають вчені.