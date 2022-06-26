Симптоми серцевого нападу, такі як біль у грудях, можуть з’явитися раптово і з величезною силою. Однак існує декілька нетипових симптомів, які можуть проявлятися кілька місяців до потенційно смертельної події.

Серцевий напад – це невідкладний стан, при якому відбувається раптова втрата кровотоку в частині серцевого м’яза. Найочевидніший попереджувальний знак – біль в грудях.

– У деяких людей симптоми можуть проявитися за кілька місяців або навіть більше, перш ніж відбудеться серцевий напад, – пояснив доктор медичних наук, кардіолог з мережі Sutter Health Саттер зі-Цзянь Сюй.

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За його словами, більшість пацієнтів відчувають кілька типових симптомів, такі як біль у грудях, що іррадіює, тяжкість або дискомфорт, прискорене серцебиття, холодний піт та задишка.

Проте, за його словами, у значної меншості пацієнтів, в основному у жінок, спостерігається безліч нетипових симптомів таких, як:

утома;

загальне почуття тривоги;

смутний дискомфорт;

біль у спині або животі;

зниження витривалості.

Як реагувати на серцевий напад

Британський кардіологічний фонд (BHF) заявляє, що серцевий напад вимагає невідкладної медичної допомоги.

В очікуванні парамедиків слід:

сісти і зберігати спокій;

прийняти 300 мг аспірину, якщо він у вас є.

Як знизити ризик

Природно, профілактика завжди краще, ніж лікування, і є прості способи запобігти серцевому нападу.

Ви можете знизити ризик розвитку ішемічної хвороби серця й серцевого нападу, якщо внесете деякі зміни в здоровий спосіб життя.

За словами кардіологів, ви повинні займатися регулярними фізичними вправами. Намагайтеся приділяти не менше 150 хвилин (два з половиною години) вправам середньої інтенсивності протягом тижня або 75 хвилин більш активної діяльності.

Регулярні фізичні вправи не тільки приносять користь серцю, але й сприяють зниженню ваги, що також може допомогти запобігти серцевому нападу.

Крім того, за словами медиків, слід переглянути й свій раціон харчування. Це пов’язано з тим, що жирна їжа містить нездоровий тип холестерину.

Замість цього вам слід дотримуватися середземноморської дієти. Це означає їсти більше хліба, фруктів, овочів і риби і менше м’яса.

Джерело: Express