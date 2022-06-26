Симптомы сердечного приступа, такие как боль в груди, могут появиться внезапно и с огромной силой. Однако существует несколько нетипичных симптомов, которые могут проявляться несколько месяцев до потенциально смертельного события.
Сердечный приступ — это неотложное состояние, при котором происходит внезапная утрата кровотока в части сердечной мышцы. Самый очевидный предупредительный знак — мучительная боль в груди.
— У некоторых людей симптомы могут проявиться за несколько месяцев или даже больше, прежде чем произойдет сердечный приступ, — объяснил доктор медицинских наук, кардиолог из сети Sutter Health Саттер Зи-Цзянь Сюй.
По его словам, большинство пациентов испытывают несколько типичных симптомов, такие как иррадиирующая боль в груди, тяжесть или дискомфорт, учащенное сердцебиение, холодный пот и одышка.
Тем не менее, по его словам, у значительного меньшинства пациентов, в основном у женщин, наблюдается множество нетипичных симптомов таких, как:
- усталость;
- общее чувство беспокойства;
- смутный дискомфорт;
- боль в спине или животе;
- снижение выносливости.
Как реагировать на сердечный приступ
Британский кардиологический фонд (BHF) заявляет, что сердечный приступ требует неотложной медицинской помощи.
В ожидании парамедиков следует:
- сесть и сохранять спокойствие;
- принять 300 мг аспирина, если он у вас есть.
Как снизить риск
Естественно, профилактика всегда лучше, чем лечение, и есть простые способы предотвратить сердечный приступ.
Вы можете снизить риск развития ишемической болезни сердца и сердечного приступа, внеся некоторые изменения в здоровый образ жизни.
По словам кардиологов, вы должны заниматься регулярными физическими упражнениями. Старайтесь уделять не менее 150 минут (два с половиной часа) упражнениям средней интенсивности в течение недели или 75 минут более активной деятельности.
Регулярные физические упражнения не только приносят пользу сердцу, но и способствуют снижению веса, что также может помочь предотвратить сердечный приступ.
Кроме того, по словам медиков, следует пересмотреть и свой рацион питания. Єто связано с тем, что жирная пища содержит нездоровый тип холестерина.
Вместо этого вам следует придерживаться средиземноморской диеты. Это означает есть больше хлеба, фруктов, овощей и рыбы и меньше мяса.
Источник: Express