Симптомы сердечного приступа, такие как боль в груди, могут появиться внезапно и с огромной силой. Однако существует несколько нетипичных симптомов, которые могут проявляться несколько месяцев до потенциально смертельного события.

Сердечный приступ — это неотложное состояние, при котором происходит внезапная утрата кровотока в части сердечной мышцы. Самый очевидный предупредительный знак — мучительная боль в груди.

— У некоторых людей симптомы могут проявиться за несколько месяцев или даже больше, прежде чем произойдет сердечный приступ, — объяснил доктор медицинских наук, кардиолог из сети Sutter Health Саттер Зи-Цзянь Сюй.

По его словам, большинство пациентов испытывают несколько типичных симптомов, такие как иррадиирующая боль в груди, тяжесть или дискомфорт, учащенное сердцебиение, холодный пот и одышка.

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Тем не менее, по его словам, у значительного меньшинства пациентов, в основном у женщин, наблюдается множество нетипичных симптомов таких, как:

усталость;

общее чувство беспокойства;

смутный дискомфорт;

боль в спине или животе;

снижение выносливости.

Как реагировать на сердечный приступ

Британский кардиологический фонд (BHF) заявляет, что сердечный приступ требует неотложной медицинской помощи.

В ожидании парамедиков следует:

сесть и сохранять спокойствие;

спокойствие; принять 300 мг аспирина, если он у вас есть.

Как снизить риск

Естественно, профилактика всегда лучше, чем лечение, и есть простые способы предотвратить сердечный приступ.

Вы можете снизить риск развития ишемической болезни сердца и сердечного приступа, внеся некоторые изменения в здоровый образ жизни.

По словам кардиологов, вы должны заниматься регулярными физическими упражнениями. Старайтесь уделять не менее 150 минут (два с половиной часа) упражнениям средней интенсивности в течение недели или 75 минут более активной деятельности.

Регулярные физические упражнения не только приносят пользу сердцу, но и способствуют снижению веса, что также может помочь предотвратить сердечный приступ.

Кроме того, по словам медиков, следует пересмотреть и свой рацион питания. Єто связано с тем, что жирная пища содержит нездоровый тип холестерина.

Вместо этого вам следует придерживаться средиземноморской диеты. Это означает есть больше хлеба, фруктов, овощей и рыбы и меньше мяса.

Источник: Express