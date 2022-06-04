Как война влияет на развитие сердечно-сосудистых заболеваний в Украине

Война в Украине усугубила проблему с сердечно-сосудистыми болезнями. Одной из причин является то, что старшее население, более склонное к сердечно-сосудистым заболеваниям, сегодня менее мобильно.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, выступая на XXVII Всеукраинском съезде кардиохирургов. По его словам, старшие люди реже эвакуируются в безопасные регионы и все чаще сталкиваются с ужасами войны — все это ускорит процесс условного старения нации в Украине.

— Наша задача – сделать все возможное и невозможное для того, чтобы предупредить и вовремя выявить большинство сердечно-сосудистых заболеваний. Нам важна взаимосвязь между специалистами на всех уровнях. Уже сегодня мы применяем в Украине современные технологии, спасающие жизнь — стентирование, транскатетерные вмешательства, использование инструментов искусственного интеллекта и другие, — отметил он.

Ляшко рассказал, что сейчас министерство сосредоточено на строительстве кардио-корпусов и отделений. В частности, они должны стать частью сверхкластерных больниц, которые будут создаваться в соответствии с принципом госпитальных округов. Ожидается, что в такие больницы будет возможность обеспечить экстренную эвакуацию пациента воздухом.

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Также Минздрав активно работает над поддержкой украинских производителей медицинских изделий, закупая за счет средств государственного бюджета сердечно-сосудистые препараты отечественного производства.