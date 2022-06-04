Як війна впливає на розвиток серцево-судинних хвороб в Україні

Війна в Україні посилила проблему із серцево-судинними хворобами. Однією з причин є те, що старше населення, яке більш схильне до серцево-судинних захворювань, сьогодні менш мобільне.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час виступу на XXVII Всеукраїнському з’їзді кардіохірургів. За його словами, люди старшого віку рідше евакуюються у безпечні регіони та все частіше стикаються з жахами війни — все це прискорить процес умовного старіння нації в Україні.

– Наше завдання — зробити все можливе і неможливе для того, щоб попередити та вчасно виявити більшість серцево-судинних хвороб. Нам важливий взаємозв’язок між спеціалістами на усіх рівнях. Вже сьогодні ми застосовуємо в Україні сучасні технології, які рятують життя, — стентування, транскатетерні втручання, використання інструментів штучного інтелекту тощо, – зазначив він.

Ляшко розповів, що зараз міністерство зосереджене на розбудові кардіо-корпусів та відділень. Зокрема, вони мають стати частиною надкластерних лікарень, які створюватимуться відповідно до принципу госпітальних округів. Очікується, що до таких лікарень буде можливість забезпечити екстрену евакуацію пацієнта повітрям.

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Також МОЗ активно працює над підтримкою українських виробників медичних виробів, закуповуючи за кошти державного бюджету серцево-судинні препарати вітчизняного виробництва.